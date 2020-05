Live übertragene Dankesfeier am Muttertag aus der Waldkirche in Lichtenstern

Mit einer live gestreamten Feier aus der Waldkirche in Lichtenstern bedankt sich Toni Fiung am Muttertag Sonntag 10. Mai 2020 um 9.30 Uhr bei allen Müttern und Vätern im Land. Südtirols Familienseelsorger und geistlicher Rektor des Hauses der Familie verweist auf die Wichtigkeit von Frauen und Männern, die sich um andere kümmern. Besonders in diesen Monaten der Corona-Krise werde deutlich, wie wichtig funktionierende Familien für die Gesellschaft sind.



Der Muttertag sei ein Anlass, um allen mütterlichen Menschen zu danken, die sich täglich für ihre Kinder und für Pflegebedürftige einsetzen und sich anderen gegenüber solidarisch zeigen, sagt Toni Fiung. Familien würden in diesen Wochen auf eine harte Probe gestellt und ihre Anliegen oft überhört – ein Stresstest ungekannten Ausmaßes. „Für Mütter und Väter ist es nicht einfach, den großen Anforderungen gerecht zu werden und sich selbst dabei nicht aus den Augen zu verlieren“, sagt der Familienseelsorger.

Eine Familie aus Oberbozen unterstützt Toni Fiung bei der Dankesfeier mit musikalischer Umrahmung. Die Liveübertragung aus der Waldkirche in Lichtenstern beginnt am Sonntag, 10. Mai 2020 um 9.30 Uhr auf der Facebook-Seite des Rittner Bildungshauses:

https://www.facebook.com/hausderfamilie.ritten/posts/3837717632964917