Loacker, Finstral und Lobis: Am Ritten wird geimpft

Coronaschutzimpfung – Mitteilung des Sanitätsbetriebes

Um den Bürgerinnen und Bürgern soweit wie möglich entgegenzukommen, baut der Südtiroler Sanitätsbetrieb das Angebot an wohn- bzw. arbeitsplatznahen Impfungen aus. Jüngstes Angebot: Auf Nachfrage des Unternehmerverbandes und in Zusammenarbeit mit den Großbetrieben Loacker, Finstral und Lobis wird am 2. August am Sitz der Finstral am Ritten geimpft. Eingeladen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 3 Betriebe, deren Angehörige – und ab späten Nachmittag die gesamte Bevölkerung.