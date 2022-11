Lost Obsession – You Gotta Do It On Your Own (Motherfuckers)

Lost Obsession besteht seit 2015, gegründet von Alex und Matthias, die schon immer zusammen gespielt haben. Alex am Schlagzeug und Matthias an der Gitarre. 2017 beschließt Matthias, Sänger zu werden und gleichzeitig verlässt der damalige Sänger die Band. 2018 löste sich die Band nach einer Reihe von Konzerten, Studiosessions zur Aufnahme eines Albums und einem Konzert auf einem kleinen Festival als Headliner aufgrund von Streitereien zwischen den Mitgliedern auf.

Nach Jahren Pause, wenn nicht für ein paar gelegentliche Konzerte hier und da im Jahr 2020, beschließen die beiden Gründer, die Band wieder zusammenzubringen. Aber diesmal mit Alex an der Gitarre. Sie finden schnell einen Bassspieler, Patrick. In den ersten Monaten fangen sie an, ein paar Songs zu schreiben, aber der Schlagzeuger fehlt, der kurz darauf hinzukommen wird, Thiago. Zur Vervollständigung der Band kommt Fabian auch an der Rhythmusgitarre hinzu. Vom ersten Moment an herrschte Harmonie und sie fingen an, Songs zu schreiben und die alten Lieder zu überarbeiten.

2021 haben sie es geschafft, einige Konzerte in ganz Südtirol zu geben, um Selbstvertrauen zu gewinnen, und jetzt sind sie bereit und voller Energie für das neue Album!

Songbeschreibung:

Der Song handelt von Erlebnissen der beiden noch jungen Gründungsmitglieder der Band. Sie erzählen über Exzesse jeglicher Art, wie Alkohol, Drogen und grundlose Gewalt. Das Thema beschreibt das Leben am Limit von Jungen, die mit anrüchigen und gefährlichen Umstände aufgewachsen sind. Das Lied drückt viel Wut, aber auch ein starkes Gefühl von Freude und Wahnsinn aus. Das Lied zielt darauf ab, diese Emotionen zu vermitteln, die in einer sehr wichtigen Lebensphase wie der Pubertät erlebt werden. In dieser Zeit gibt es niemanden, der Ihnen wirklich sagen kann, wie und was Sie mit Ihrem Leben anfangen sollen, und Ihre Probleme sicherlich nicht lösen kann, also “Sie müssen es selbst tun”!

Wenn wir an die Momente dieser Zeit zurückdenken, erkennen wir, wie dünn das Eis war, auf dem wir uns bewegten.

You Gotta Do It On Your Own (Motherfuckers) – Lost Obsession

Titel: You Gotta Do It On Your Own (Motherfuckers)

Band: Lost Obsession

Genere: Hard Rock

Autoren:

CO Alex Weger

AO Matthias Federer

Produzent: Roberto Visentin

Videoproduzent: Gabriel Höllrigl e Lukas Kahn

Bandmitglieder:

Stimme – Matthias Federer

Gitarre – Alex Weger

Gitarre – Fabian Tappeiner

Bass – Patrick Tappeiner

Schlagzeug – Thiago Accarino

Veröffentlicht mit: Sony Music Entertainment

