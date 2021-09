LWK-Fahrer Italiens benutzen die App „CB TALK“ von Midland um untereinander zu kommunizieren

LKW-Fahrer benutzen die App „CB-Talk“ um zu kommunizieren.

z.B. Kanäle wie:

„TRUCKNORD“ (Norditalien) – „ TRUCKCENTRO “ (Italien Zentrum) – „ TRUCKSUD “ (Süditalien)

Lade dir die App „CB TALK“ und genieße die App auf deinem iPhone, iPad und iPod touch, oder Android-Handy!

CB Talk ist die neue revolutionäre mobile Anwendung, mit der man kommunizieren kann. Mit CB-Talk kann man Benutzer auswählen, die die eigene Sprache sprechen, ohne Distanzgrenzen. Ihre Position kann auf der Karte lokalisiert werden.

Man kann ganz leicht über das Handy mit der gesamten CB-Community sprechen, mit einer hervorragenden Klangqualität und das absolut sicher.

Dank dieser app könnnen Autofahrer schnell über Staus auf der ganzen Welt informiert werden.



Downloads:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.midlandeurope.cbip&hl=it

https://apps.apple.com/it/app/cb-talk/id1137878152

Auotomobilisti sulla App „CB Talk“

p.e. Canali:

„TRUCKNORD“ (Italia Nord) – „ TRUCKCENTRO “ (Italia Centro) – „ TRUCKSUD “ (Italia Sud)



CB TALK (Midland) è l’app scaricabile gratuitamente usata da oltre 500.000 autisti in tutto il mondo, per parlare con amici e colleghi liberamente.

L’interfaccia che appare sullo schermo dell’App ricorda molto da vicino i comandi presenti sul diffusissimo baracchino MIDLAND ALAN 48 e le funzioni presenti, se pur digitali e avanzate, sono molto friendly.

CB TALK diventa indispensabile in molte occasioni: rilasciando boe geolocalizzate, infatti, si può condividere la propria posizione sulla mappa e, con l’utilizzo di messaggi vocali, segnalare agli altri utenti eventuali problematiche stradali come code per incidente, svincoli chiusi, autovelox e così via.

Downloads:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.midlandeurope.cbip&hl=it

https://apps.apple.com/it/app/cb-talk/id1137878152

CB TALK è la rivoluzionaria applicazione mobile che ti permette di comunicare tramite il tuo CB. Con CB TALK APP puoi selezionare tutti gli utenti che parlano la tua stessa lingua senza limiti di distanza, visualizzando la loro posizione sulla mappa. Potrai finalmente parlare tramite il microfono DUAL MIKE, con tutta la community CB, con una qualità audio eccellente e in totale sicurezza.