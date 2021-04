Mac Maya – Paradise

Soundmäßig bewegt sich Mac Maya zwar immer noch im Bereich der EDM Musik (Electronic Dance Music), aber etwas weck von den kommerziellen Radioklängen und mehr hin in Richtung House und Deep House! Hört man z.B die neue Single von Martin Garrix (‚Pressure‘) oder auch ‚The Business‘ von Tiesto, so ist hier aber durchaus auch bei den großen Stars der EDM Szene ein gewisser Trend in diese Richtung zu erkennen.

‚Paradise‚ besticht durch seinen erstklassigen Groove, welcher sich aus einem sehr speziellen und rhythmischen Basslauf und klassischen House-Drums zusammensetzt. Die Vocals sind sehr spärlich gehalten, alles basiert auf dem excellenten Vibe des Songs der bestens in die Clubs der großen Städte passt und zum Tanzen gemacht ist.

„Ich hatte das Bedürfnis einen Song zu schreiben, der meine aktuelle Gefühlslage, Hoffnungen und Wünsche zum Ausdruck bringt. Vielleicht ist es deshalb dieses mal kein „Happy-Song“ geworden. Ich glaube, dass viele Menschen zur Zeit mit großen Ängsten und Unsicherheiten zu kämpfen haben und sich gleichzeitig wieder danach sehnen raus zu gehen, Menschen zu treffen, in Clubs zu gehen und zu tanzen. Diese verschiedenen Gefühlswelten habe ich versucht in den Songs zu packen“, so Mac Maya.

Weiters gibt der Musiker, welcher schon für diverse Südtiroler Künstler wie z.B. Tracy Merano, Jonas Oberstaller, Dominik Plangger uvm. geschrieben und produziert hat bekannt, dass es in absehbarer Zeit schon die nächsten Releases geben wird.

Die Corona Zeit habe er vor allem dafür genutzt, seine eigene Musik zu machen und voran zu treiben. Deshalb sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, diese auch zu veröffentlichen.