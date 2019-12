Magdaleena – Heute, Hier, Morgen und Jetzt! (Offizielles Video)

Magdaleena – „Heute, Hier, Morgen und Jetzt!“

Kennst Du den Moment der großen Zweifel… an dich selbst, an das Leben, daran, dass die Kraft noch reicht?

Weißt Du wie es ist, wenn man sich total fehl am Platz fühlt und trotzdem weitermacht, weil es keinen Ausweg aus der Situation gibt?

Spürst Du, wie die Wut in dir hochkommt? Du musst hier raus, jetzt, sofort, um jeden Preis!

Wage dich, die Entscheidung zu treffen.

Habe keine Angst vor Konsequenzen. Höre auf dein Herz.

Manchmal schmerzt das Festhalten deutlich mehr als Loslassen.

Entscheide es Heute und Hier.

Lebe es Morgen.

Tue es Jetzt!

Songtext:

Heute, Hier, Morgen und Jetzt!

Ich habe echt alles probiert

Mir 1000 Brücken ausgesucht

Habe die Welt, habe mich, mein Leben echt verflucht

Durchweinte Tage um Tage mit rot, verschlossenen Augen

Ich schrie: Lass dich nicht hängen, du musst wieder an dich glauben

Und diese Tage brachen auf, machten sich wieder auf den Weg

Ich weiß: wenn du nicht willst, dann gibt es nichts

Was dein Glück in dir erhebt

Heute, Hier, Morgen und Jetzt!

Für mich gilt dieses Gesetz

Alles wird gut, denn

Tränen gibt es nicht unendlich

Heute, Hier, Morgen und Jetzt!

Für mich gilt dieses Gesetz

Und brennt ein Herz

Können auch Tränen heilen

Tränen und Glück schrieben diese Zeilen

Ich habe es wirklich probiert

Doch nur für einen Augenblick

Hatte der Schirm, den ich mir baute, funktioniert

Ich las in meinen dunklen Augen,

einen Vers aus Wut und Zorn

Ich frage mich, wo ging meine Willenskraft verloren

Dann stellte ich mich vor den Spiegel

Und ich riss ihn von der Wand

Und durch die Scherben sah ich: nichts hält ewig

Dann lag alles auf der Hand

Text: Magdaleena/P.B.

Musik: P.B.

Audioproduktion: Jonas Rabensteiner

Mix&Mastering: Alex Lysjakow

Kamera: Michael Della Giustina & Christina Barry

Schnitt: Michael Della Giustina

Spezieller Dank geht an: Pizzeria Goldener Apfel in Natz und Saderhof in Brixen!

