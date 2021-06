Magische HerzJesu-Feuer 4K-Aufnahmen mit einer Fpv-Drohne – Video

Wundervolle, magische, atemberaubende Aufnahmen mit einer Fpv- Drohne (FirstpersonView) haben Thomas und Linda Gutweniger aus Meran von den HerzJesu Feuern rund um den Ifinger gemacht…

Aber seht selbst!



Magische HerzJesu-Feuer Aufnahmen mit einer Fpv- Drohne – Video



Jedes Jahr am 2. Sonntag nach Fronleichnam werden in ganz Südtirol die Bergfeuer entzündet, um die Verbundenheit mit der Heimat auszudrücken.

Der früheste Brauch geht auf das 18. Jahrhundert zurück, das Zeichen des Herz-Jesu-Gelübdes von 1796. Die Tiroler Landstände trafen sich damals in Bozen, um die Situation der französischen Truppen unter dem Herrscher Napoleon zu besprechen. Der Abt von Stams, Sebastian Stöckl, appellierte, unser Land Südtirol dem Heiligsten Herzen Jesu anzuvertrauen und um göttlichen Beistand zu bitten. Seitdem wird das Gelübde jährlich erneuert und es werden Bergfeuer entzündet.

Das Anzünden von Bergfeuern geht auf einen mittelalterlichen Brauch zurück. Mitte Juni erreicht die Sonne zur Sommersonnenwende ihren höchsten Stand und hat daher eine besondere Kraft.

Feuer ist das Symbol der Sonne. Es steht für Heilung, Fruchtbarkeit und Segen für Mensch, Tier und Natur. Am längsten Tag des Jahres (zur Sommersonnenwende) wurden in früheren Zeiten (vorchristlich) reinigende Sonnenwendefeuer entzündet und Fruchtbarkeitsrituale zelebriert.

By Thomas & Linda Gutweniger

4K – Magic HerzJesu – emotional fpv cinematic long range

Every year on the 2nd Sunday after Corpus Christi, the mountain fires are lit all over South Tyrol in order to express the bond with the homeland. The earliest custom dates back to the 18th century, the sign of the Sacred Heart Vow of 1796. The Tyrolean estates met in Bolzano at that time to discuss the situation of the French troops under ruler Napoleon.

The Abbot of Stams, Sebastian Stöckl, appealed to entrust our country South Tyrol to the Sacred Heart of Jesus and to ask for divine assistance. Since then, the vow has been renewed annually and the fires on the mountain and on the slopes are lit. The lighting of mountain fires goes back to a medieval custom. In mid-June, the sun reaches its highest level at the summer solstice and therefore has a special power.

Fire is the symbol of the sun. It stands for healing, fertility and blessings for humans, animals and nature. On the longest day of the year (at the summer solstice), purifying solstice fires were lit and fertility rituals were celebrated in earlier times (pre-Christian).

In the course

By Thomas & Linda Gutweniger