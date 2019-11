Margit Steiner- Ich lass nicht los (Official Video)

Filmed & directed by Daniel Socin

Written & produced by Lorenzo Scrinzi

Mastered by Robin Schmidt

LYRICS

Weißt du noch wie´s damals war,

oder etwa nicht?

Starker Wodka und graue Augen…

Heute reden wir kein Wort,

keine Ruhe in Sicht.

Lass den Frühling endlich kommen!

Und doch sagst du nein, ich will es nicht.

Zwing mich nicht dazu dich zu vermissen.

Und ich werde nichts mehr sagen,

immer nur zur Seite geh´n,

und ich werd´ dich nichts mehr fragen,

wenn wir voreinander steh´n.

Lass dir nur erzählen, von meiner neuen Welt,

alles was zählt, und alles was ich nicht erklären kann.

Ich lass nicht los.

Ich lass nicht los.

Tag für Tag und Schritt für Schritt,

wirst du los dieses Gefühl,

wirst ein neues Leben starten.

Uns´re Bilder einfach weg,

nur das eine Lied,

läuft in deinem leeren Zimmer.

Und dann sag ich doch, ich brauch´ dich hier,

heute schlaf ich noch vor deiner Tür.

Und ich werde nichts mehr sagen,

immer nur zur Seite geh´n,

und ich werd´ dich nichts mehr fragen

wenn wir voreinander steh´n.

Lass dir nur erzählen, von meiner neuen Welt,

alles was zählt, und alles was ich nicht erklären kann

Ich lass nicht los.

Ich lass nicht los.

Und ich werde nichts mehr sagen,

immer nur zur Seite geh´n,

und ich werd´ dich nichts mehr fragen

wenn wir voreinander steh´n.

Lass dir nur erzählen, von meiner neuen Welt,

alles was zählt, und alles was ich nicht erklären kann.

Ich lass nicht los.

Ich lass nicht los.

Ich lass nicht los.

Ich lass jetzt los.