Mario Draghi: Intervention bei ungeimpftem Gesundheitspersonal – Video

Die italienische Regierung will eingreifen: Es ist nicht gut, dass ungeimpftes Gesundheitspersonal mit kranken Menschen in Kontakt kommt.

Minister Cartabia wird in dieser Angelegenheit tätig“. Dies sagte Ministerpräsident Mario Draghi auf einer Pressekonferenz. „Wir sprechen immer noch von einem marginalen Anteil“, fügte Gesundheitsminister Roberto Speranza hinzu.

Ein absolutes Novum: die italienische Regierung wird intervenieren, um zu verhindern, dass ungeimpftes Gesundheitspersonal mit Patienten in Kontakt kommt.

Das ist die Hauptnachricht der Pressekonferenz, an der Ministerpräsident Mario Draghi und Gesundheitsminister Roberto Speranza teilnahmen, die über achtzig Minuten lang auf die Fragen der Journalisten antworteten.

Zum Thema ungeimpftes Gesundheitspersonal fand Premierminister Mario Draghi klare Worte: „Es ist nicht gut, dass ungeimpftes Gesundheitspersonal in Kontakt mit kranken Menschen kommt. Minister Cartabia ergreift in dieser Hinsicht eine Maßnahme. Welche Maßnahme? Im Moment ist noch nichts bekannt, aber die Ankündigung ist schon eine Neuheit, besonders nach den jüngsten Infektionsfällen in Krankenhäusern, in denen nicht geimpfte Krankenschwestern und Ärzte in engem Kontakt mit Kranken gearbeitet haben.

Die Schulen bis zur ersten Klasse Mittelschule dürfen öffnen.

Mario Draghi bestätigte auch, dass viele Schulen in Italien unmittelbar nach Ostern den Unterricht wieder aufnehmen werden: In diesem Fall werden die Schüler in Kindergärten, Grundschulen und der sechsten Klasse überall wieder im Unterricht sein, auch in den Regionen die in einer roten Zone leben. „Minister Bianchi arbeitet daran, dass es alles geordneten Bahnen abläuft“, sagte der Ministerpräsident, „Die allgemeine Absicht war, dass wir, wenn es einen Platz gibt, diesen für Schulen bis zur sechsten Klasse nutzen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Schulen nur dann ein sehr begrenzter Ansteckungspunkt sind, wenn die anderen Einschränkungen vorhanden sind.“ Daher auch die Wiedereröffnung nach Ostern.

Antigen-Schnelltests? Aber mit welchen Modalitäten?

Antigen-Schnelltests wie sie in den Presserekonstruktionen der letzten Tage auftauchten? Die Hypothese wird dementiert: „In einigen Fällen wird es möglich sein, Tests durchzuführen, eine globale Aktion ist schwierig“, sagte Mario Draghi, „in einigen Fällen wird es aber möglich sein, den Test durchzuführen“ für Studenten „aber von einer globalen Aktion zu sprechen scheint übertrieben. Klare Worte auch zu den möglichen Reaktionen der regionalen Gouverneure, deren „Entscheidungen im Lichte der Erklärung der Regierung überdacht werden müssen, dass der Schulbesuch ein vorrangiges Ziel der Regierungspolitik sei.“

Quelle: http://www.governo.it/it/media/conferenza-stampa-del-presidente-draghi/16499