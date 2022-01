Markus „Doggi“ Dorfmann – Kaffee

Kaffee – der neue Song vom Doggi

Der Brixner Liedermacher Markus „Doggi“ Dorfmann hat ein neues Lied geschrieben: „Kaffee“ – eine Hymne an eine von vielen liebgewonnene Gewohnheit.

Tritt ein, bring Glück … ähh Kaffee herein.

Der tägliche Kaffee kann motivierend wirken, trösten und entspannen; er bringt Menschen zusammen, hilft uns jeden Morgen aufzuwachen und zu Kräften zu kommen. Er ist für viele ein treuer Begleiter durch den Alltag.

Genau dieses Thema hat „dor Doggi“ zum Anlaß genommen, den Verzehr von Kaffee und allem was dazu gehört in ein Lied zu verpacken. Dorfmanns Idee war, einen gemütlichen und streßfreien Beat zu finden und einen dazu passenden Text zu schreiben. Er sollte, wie auch andere Lieder vom Doggi (Olm loggor bleibm, Feirum, Brixen chillt) uns entspannen und dazu beitragen, diese herausfordernde Zeit gut zu überstehen. Das Lied ist in Zusammenarbeit mit Simon Gamper (Arrangeur und Musik) und Martin Niedermair (Mix und Mastering) entstanden.

Zu hören gibt es den „Kaffee“ auf Youtube, Instagram, Facebook, Spotify und allen großen Radiostationen des Landes. Also: Kaffee machen, sich hinsetzten, Lied einschalten und genießen. Viel Spaß!!!

Video