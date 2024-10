Martin Perkmann – Alles neu mit NEON – Video (Neuer Song)

Martin Perkmann – Alles neu mit NEON

Nach einer zweijährigen kreativen Pause in der Popmusik und einem inspirierenden Abstecher in die Musicalwelt kehrt Martin Perkmann mit seiner brandneuen Single „NEON“ zurück. Der Song, der am 11. Oktober erscheint, ist der Auftakt zu einer Reihe spannender neuer Popsongs.

Mit „NEON“ schlägt Martin Perkmann eine völlig neue musikalische Richtung ein: Mehr Pop, mehr Energie und ein frischer, kraftvoller Sound, der sich klar von seinen bisherigen Tracks abhebt. Der Song ist eine explosive Mischung aus eingängigen Melodien und elektrisierenden Beats, die das pulsierende Lebensgefühl moderner Popmusik perfekt einfangen.

„NEON“ bringt die Tanzflächen zum Leuchten – eine lebendige Fusion aus modernem Funk und Pop-Beats. Der Track strotzt vor Energie, mit elektrisierenden Synthesizern, kraftvollen Basslines und einem unwiderstehlichen Groove, der dich vom ersten bis zum letzten Takt in Bewegung hält. „NEON“ verbindet den Tanzspaß vergangener Zeiten mit einem modernen Twist – Retro-Funk im neuen Gewand.



ARE YOU READY TO GLOW?

