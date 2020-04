Martin Perkmann, Andreas Cisek, Chris Kaufmann – Eine Million

„EINE MILLION“

True – echte Musik!

Man stelle sich vor, 3 Musiker ziehen aus einem Hut mit 20 Themen blind ein Thema heraus und bekommen

nur ein paar Stunden Zeit, um dazu einen Song zu komponieren, zu texten und das fertige Werk einzuspielen.

Quasi aus dem Nichts heraus wird eine Musikproduktion realisiert. Geht nicht?

Doch, das geht! Und das Ergebnis kann sich hören lassen.



„Eine Million“ heißt die emotionale und ehrliche Freundschaftshymne mit Gänsehaut-Faktor, die aus einer

musikalischen Challenge heraus entstanden ist. Geschrieben, komponiert und produziert wurde der Song in nur

3 Stunden von Andreas Cisek, Chris Kaufmann und Martin Perkmann – drei großartige Musiker und Freunde.



„Eine Million“ erzählt wie unzertrennlich und felsenfest allerbeste Freunde zusammenstehen. Gemeinsam

fahren sie ihr Leben auch mal voll am Limit. Bis einer auf einmal nicht mehr da ist. Was bleibt sind die

Erinnerungen, der Schmerz des Verlustes und der Wunsch, die Zeit zurückdrehen zu können. Ein eindrücklicher

Text, eine packende Melodie – handgemacht und mit hörbar großer Spielfreude.

„Eine Million“ trifft mitten ins Herz nicht nur in der heutigen Zeit.

Vocals: Andreas Cisek und Martin Perkmann

Arrangiert und produziert: von Chris Kaufmann



Martin Perkmann: Sänger, Songwriter, Musiker, Texter, Instrumentalist und Radio Moderator aus Südtirol.

Album „Oanzlkind“ darauf folgte seine EP mit dem Titel „Augenblickfänger“.



Andreas Cisek

Hamburger Songschreiber, Sänger, Gitarrist. Mitglied und Frontsänger der deutschen Country Band Truck Stop

und Komponist und Texter für viele deutsche Künstler.



Chris Kaufmann

Südtiroler Vollblutmusiker, Produzent, Gitarrist und Songschreiber.

In den letzten Jahren ist er u.a. als Lead-Gitarrist bei Truck Stop engagiert.

https://www.facebook.com/trueechtemusik/