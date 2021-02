Martin Perkmann – Für dich da

Martin Perkmann kennen wir bereits seit vielen Jahren als Musiker, Sänger, Songwriter und Südtirol1 Moderator. Sein musikalisches Talent hat er bereits im Jahr 2002 bei der ORF Castingshow

Starmania bewiesen und konnte in den letzten Jahren immer wieder mit Auftritten und neuen

Songs überzeugen („Über die Dächer“, „Ich geb meinen Träumen Namen“, „Leuchtfeuer“)

Letztes Jahr hat Martin nach dem Album „Oanzklind“ (2016) und der EP „Augenblickfänger“ (2018)

seine dritte Sammlung „Lieder – Piano Session“ veröffentlicht.



Für seine neue Single ist Martin seiner musikalischen Sprache treu geblieben. Der Song „Für dich

da“ ist glasklare, deutsche Popmusik.

„Da war diese eine Melodie in meinem Kopf, die mich nicht mehr losgelassen hat. Innerhalb von 1

Stunde haben dann die passenden Worte diese Melodie gefunden und aus der zündenden Idee

wurde ein Song.“

In diesem neuen Song, hören wir Martin auf eine Art und Weise, wie wir ihn in all den Jahren noch

nie gehört haben: „Ich habe mich dazu entschlossen die Strofen nicht zu singen, sondern zu sprechen. So kommen die Bilder im Songtext noch besser zur Geltung. Außerdem macht es mir jedes

Mal unglaublich viel Spaß neue Facetten zu erkunden und in meine Songs einfließen zu lassen.“

Wie gewohnt präsentiert sich Martin als 360Grad Künstler.

Er hat den Song nicht nur selbst, geschrieben, eingespielt und produziert, er zeichnet sich auch für

das Musikvideo verantwortlich.



Im Musikvideo spielt neben der Musik und der deutschen Sprache auch noch eine weitere Spra-che eine wichtige Rolle: „Ein wichtiger Teil des Musikvideos ist die Gebärdensprache, die dem

Songtext und der Musik eine zusätzliche Dimension verleiht. Dafür konnte ich die Vinschger Gebärden-Dolmetscherin Daniela Rungg ins Video holen. Es war für mich eine besondere Erfahrung

einen Songtext mal nicht nur zu hören oder zu lesen, sondern auf diese Art und Weise auch noch

live vor meinen Augen zu erleben.“



Der Song ist ab 4. Februar 2021 auf allen Streaming- und Downloadplattformen erhältlich.

Hier geht’s zum Überblick: http://www.martinperkmann.com/index.php/new-release



Martin Perkmann

www.martinperkmann.com

mail@martinperkmann.com

+393289561167