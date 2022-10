Martin Perkmann – STELL DIR MAL VOR – Video

Musik & Text: Martin Perkmann

VÖ: 21.10.2022

ISRC: QZPLS2271484

Eigenvertrieb

Seit vielen Jahren ist Martin Perkmann als Musiker und Sänger auf den Bühnen Südtirols zu

Hause…mit seiner ersten Band Never Mind, als Musicaldarsteller, Bandleader und Solomusiker.

Am bekanntesten ist er aber nach wie vor durch seinen Final-Erfolg und seinen überraschenden,

freiwilligen Ausstieg bei der ORF-Castingshow „Starmania“.

Im Jahr 2016 veröffentlichte Martin Perkmann das Album „Oanzlkind“. Darauf präsentiert er sich

als Singer/Songwriter mit Hang zur Popmusik.

Im Jahr 2018 veröffentlichte Martin 5 weitere neue Songs auf der EP „Augenblickfänger“ und 2021

schließlich seine bisher erfolgreichste Radiosingle „Für dich da“.

Nach über einem Jahr gibt es 2022 wieder einen neuen Song: „Stell dir mal vor“

Martin beschreibt ihn selbst so: „Es ist mein wohl persönlichster Song. Er beschreibt einfach genau

das, was ich vor vielen Jahren erlebt habe. Ein Moment, ein Gefühl, das den Rest meines Lebens

bestimmt hat. Im Song stell ich mir die Frage: Wie wäre mein Leben wohl verlaufen, wenn ich

damals dieses eine Mädchen nicht kennen und lieben gelernt hätte. Was wäre passiert, wenn wir

uns damals nicht ein Herz gefasst und wir uns am Ende vielleicht verpasst hätten?“

Martin war immer schon Musiker. Auch sein gefeierter Auftritt bei der österreichischen Castingshow

„Starmania“ ist mittlerweile 20 Jahre her: „Musik ist einfach in mir drin. Es gab auch schon etliche

Momente, in denen ich mit neuen Songs und Releases abgeschlossen hatte. Und dann kommt da

doch immer wieder diese eine neue Idee um die Ecke, die ich einfach zu Ende bringen muss und

dann natürlich auch gerne mit den Leute teilen möchte. Songs schreiben ist am Ende sowas wie

die beste Sucht der Welt.“

Es ist mittlerweile schon zu Martins Markenzeichen geworden, dass er seine Songs von A-Z selbst

schreibt, einspielt und produziert. Nur Geige und Cello spielen zählt noch nicht zu seinen

Fähigkeiten sagt er: „…und genau so ein Streicher-Sound war mir für diesen Song so wichtig. Also

hab ich Noten geschrieben und mir eine Idee von einem echten Streichquartett einspielen lassen.“

Der Song „Stell dir mal vor“ erscheint am 21.10.2022 als digitaler Release auf allen Streaming- und

Download Portalen und als Musikvideo auf YouTube.

Webseite: www.martinperkmann.com

Facebook-Seite: www.facebook.com/martinperkmannmusic

Instagram-Seite: www.instagram.com/martin.perkmann