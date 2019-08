Martin Perkmann – Zwischen deinen Zeilen

Ein neuer Song als Experiment

Nach der Veröffentlichung des Albums „Oanzlkind“ vor 3 Jahren und dem Release der EP

„Augenblickfänger“ im letzten Jahr, gibt es jetzt wieder neue Musik von Martin Perkmann – einen Song mit

dem Titel „Zwischen deinen Zeilen“.



Der Musiker selbst sagt dazu: „In den letzten Monaten habe ich so viele Songs geschrieben wie noch nie.

Außerdem sind viele dieser Songs in Zusammenarbeit mit verschiedenen Musikern, Produzenten und

Songwritern entstanden. So durfte ich viele neue Facetten für mich und meine Musik entdecken. Der Song

„Zwischen deinen Zeilen“ ist am Ende ein Experiment, mit dem ich all diese neu gewonnenen Facetten

ausprobieren konnte.“



Martin zeichnet sich auch bei dieser Veröffentlichung sowohl für das Songwriting, als auch für die Produktion

des Songs inklusive Lyric Video verantwortlich.

„Dieses Lied hat sehr wenig mit dem zu tun, was ich bisher gemacht habe und wahrscheinlich auch wenig

mit dem, was ich in Zukunft machen werde. Es ist sowas wie eine herausgerissene Idee, die ich einfach

umsetzen musste, weil die Umsetzung so viel Spaß gemacht hat“, sagt Martin.



Weiters ergänzt er: „Zwischen deinen Zeilen ist kein „Ich geh auf Nummer sicher – Popsong“…er wird sicher

nicht jedem auf Anhieb gefallen. Aber solche Everybody’s Darling – Popsongs gibt es eh schon fast zu viele.“

Pläne für weitere, neue Songs gibt es inzwischen nicht, aber wie der Martin selbst sagt: „Der Reiz an Musik

im Allgemeinen ist doch ihre Vielfältigkeit. Hinter jeder Ecke versteckt sich eine neue Songidee und man

weiß nie wann welche dieser Ideen um die Ecke kommt.“



Entdecken Sie inzwischen mal diesen einen Song „Zwischen deinen Zeilen“…auf allen gängigen Download-

und Streaming Portalen und als Lyric Video auf Youtube.

KONTAKT

www.martinperkmann.com

www.facebook.com/martinperkmannmusic

www.youtube.com/user/martinperkmannmusik