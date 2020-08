In Italien wurde die Pflicht in geschlossenen öffentlichen Räumen einen Mund-Nasenschutz zu tragen bis zum 15. August 2020 verlängert. So eine Verordnung des Gesundheitsministers Roberto Speranza. Die Maske gilt als wirksame Maßnahme die Virusübertragung einzudämmen. Viele Länder haben die Maskenpflicht angesichts steigender Infektionszahlen wieder verschärft.