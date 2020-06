Matten aus Südtiroler Schafwolle gegen Unkraut und Schnecken im Garten

Schnecken, Unkraut, Schädlinge: Wer „das Garteln“ zu seinen liebsten Hobbies zählt, hat zuweilen mit so manchen Hindernissen zu kämpfen. Unkrautbekämpfungsmittel sind dabei nicht immer und nicht für jeden der richtige Weg zu einer erfolgreichen Ernte. Johannes Winkler bringt mit seinem Jungunternehmen „Wooltex“ nach mehrjährigen Tests nun mit Unterstützung des Bauernbund-Innovationsschalters sowie dem Verband der Südtiroler Kleintierzüchter und in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft Südtirol Mulch- und Pflanzenschutzmatten aus einheimischer Schafwolle auf den Markt.

Schafwolle ist ein wertvoller und natürlicher Rohstoff. Dennoch wird viel Wolle entsorgt, da es nicht genügend Abnehmer für diese Naturmaterial gibt – auch in Südtirol. Der 32-jährige Jungunternehmer Johannes Winkler aus Lana hat sich deshalb in den vergangenen Jahren der Entwicklung hochwertiger Produkte aus Südtiroler Schafwolle verschrieben.

Natürlicher Schutz vor Kälte, Unkraut und Schädlingen

In enger Zusammenarbeit mit dem Innovationsschalter des Südtiroler Bauernbundes hat der Jungunternehmer in den vergangenen Jahren eine Reihe von Schafwollmatten für Gartenliebhaber entwickelt, vom Schneckenschutz aus Schafwolle über die Unkrautschutz- und Abdeckmatte bis zur Mulchscheibe. „Schnecken meiden Schafwolle“, benennt Winkler ein Beispiel, „denn zu deren Überwindung müssen sie viel Schleim produzieren, sodass sie Gefahr laufen auszutrocknen.“ Die Unkrautschutzmatte hingegen verhindert nicht nur das Wachstum unbeliebter Pflanzen, sondern wirkt gleichzeitig als Feuchtigkeitsspeicher und Dünger. Als Gartenflies eignen sich die dünnen Abdeckmatten vor allem zum Abdecken von Jungpflanzen und als Mulchscheibe kann die Schafwolle sogar für Topfpflanzen verwendet werden.

Wertschöpfung aus Schafwolle steigern

120 Tonnen Wolle werden jährlich von den rund 40.000 Schafen in Südtirol gewonnen, rund 50 Tonnen davon bleiben ungenutzt und müssen entsorgt werden. „Mit solchen Projekten werden zum einen die Südtiroler Schafzüchter unterstützt und zum anderen einer höheren Wertschöpfung aus der Schafwolle beigetragen“, freut sich die Geschäftsführerin des Südtiroler Kleintierzuchtverbandes Barbara Mock über die gelungene Zusammenarbeit. In dieselbe Kerbe schlägt Werner Micheletti vom Innovationsschalter im Südtiroler Bauernbund, der das Projekt tatkräftig unterstützt hat. „Die einheimische Schafwolle birgt noch viel Potential“, so Micheletti zur Markteinführung der neuen Pflanzenschutz- und Mulchmatten, „das wir durch solche Initiativen passionierter Schafzüchter und deren Familien immer besser nutzen können.“ Die Matten werden aus Südtiroler Schafwolle in Österreich produziert.

Zu kaufen gibt es die Schafwollprodukte exklusiv in den 26 Südtiroler Gartenmärkten der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft, die „damit ein hochwertiges, einheimisches Produkt im Sortiment hat“, wie Franziska Meraner erklärt. „Es ist dies unser Beitrag zur Unterstützung der einheimischen Landwirtschaft, der engagierten Schafbauern und ihrer wertvollen Arbeit in der Viehzucht und Landschaftspflege.“