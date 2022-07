Max und Moritz“ nach Wilhelm Busch in der Regie von Brigitte Knapp – Fotos

Max und Moritz“ nach Wilhelm Busch in der Regie von Brigitte Knapp

Die Gartenarena des Kränzelhofes in Tscherms wird zum Tummelplatz für Witwe Poltes Hühner, auf die es die Beiden abgesehen haben. Lehrer Lämpel, Onkel Fritz und Schneider Böck werden ebenfalls Opfer ihrer Streiche. Was wird das für ein Ende nehmen?

Die Inszenierung will Buschs Bildsprache und die berühmten Reime in den Mittelpunkt stellen, aber auch Spaß an den schrägen Figuren und absurden Situationen haben.

Die Ausstattung übernimmt Sara Burchia.

Auf der Bühne stehen Sabine Ladurner, Laura Masten, Brigitte Knapp, René dalla Costa und René Weger.

Alle weiteren Aufführungen und Kartenreservierung unter www.freiluft.info

Termine: 22.07., 24.07., 27.07., 28.07., 31.07., 04.08., 05.08. und 07.08.2022 um 19.00-20.00 Uhr

Matinee: 06.08.2022 um 10.30-11.30 Uhr

Ausweichtermine bei Regen: am Mo 01.08.22, Di 02.08.22 und Mo 08.08.22, jeweils um 19.00 Uhr

Treffpunkt: Kränzelhof Tscherms

Alter: 4-99 Jahre

Teilnehmerbegrenzung: begrenzte Zuschauerzahl

Ticketpreis Freilichtspiel: Kinder und Erwachsene 12,00 Euro

Kombiticketpreis Freilichtspiel + Labyrintgarten Kränzelhof: beim Vorzeigen der Eintrittskarte für das Theater bekommen Sie eine Ermäßigung für den Gartenbesuch.