Medizinphysiker und Krebsforscher über die artgerechte Ernährung des Menschen | Dr. Rainer Klement – Video

Dr. Rainer Klement ist habilitierter Medizinphysiker und arbeitet in der Krebstherapie und -forschung am Leopoldina Krankenhaus in Schweinfurt. Klements Weg in die Medizin war nicht linear, denn der gebürtige Franke studierte zunächst Physik und promovierte dann im Fach Astronomie zum Thema galaktische Archäologie.

Über den Weg der Physik fand der ambitionierte Sportler seinen Weg zurück in die Medizin und machte ein Weiterbildungsstudium am deutschen Krebsforschungszentrum an der Uni Heidelberg mit Schwerpunkt auf medizinische Physik. Mittlerweile gehört Klement zu dem zweitmeist-zitierten Wissenschaftler im Bereich Krebs und ketogene Ernährung. Im Gespräch erfährt man, wie die richtige Ernährung die Krebsheilung unterstützen kann und ob es die eine richtige und artgerechte Ernährung für Menschen wirklich gibt.