Memories: Thomas Vonmetz – Zeit was zu ändern – Video – Fotos

Thomas Vonmetz sein Song „Zeit was zu ändern“, anno 2018, ist aktueller denn je!

Am Mittwoch 07. März 2018 präsentierte Thomas Vonmetz im Sudwerk des Batzenhäusls in Bozen seine EP „Lebensweg“.

4 der 5 Songs wurden live gespielt. Am Piano begleitete ihn Martin Perkmann und an der Gitarre Chris Kaufmann. Viele waren gekommen um die neue EP „Lebensweg“ mit Thomas Vonmetz live mitzuerleben.

Unter anderem waren mit dabei: Philipp Burger, Roland Leitner von RAI Südtirol, Peter Obexer, Susanna und Sebastian Amberger, William T., Zeno Braitenberg und Florian Mahlknecht von RAI Südtirol, u.v.a.m.

Die EP ist bei Disco New in Bozen erältlich.

sowie bestellbar unter der Email Adresse: lebensweg@thomas-vonmetz.com

Man kennt ihn unter anderem als Moderator der TV Talksendung „Toms Kellershow“

auf Rai Südtirol, aber auch als Filmemacher verschiedener Reportagen und Dokumentationen.

Über 20 Jahre auf Südtiroler Bühnen als Frontman diverser Coverbands unterwegs, meldet er sich nach ein paar Jahren Musikpause kraftvoll zurück. Und das mit eigenen Songs in der Stilrichtung: Deutschsprachiger Populärer Rock.

Die EP „Lebensweg“ mit fünf Titeln wurde von Chris Kaufmann produziert – vielen bekannt als

Gitarrist der Country Band „Truck Stop„ und als Kellerkapellmeister der Toms Kellershow Band.

Die Songs sind stark autobiografisch, in denen sich der Sänger mit den verschiedensten

Themen auseinander setzt:

In Titel Nr. 1 geht es um die Sinnfrage, aber auch um das, das was bis jetzt war und dass, noch nicht

alles gewesen sein kann/wird.

In Titel Nr. 2 geht es um ein für Ihn tragisches Schicksal. In „Auf die Beste Zeit mit dir“ versucht er über den

Verlust seines früh verstorbenen Vaters hinweg zu kommen. Herbert Pixner spielt in diesem Stück das Flügelhorn.

Das Flügelhorn deshalb, da Thomas‘s Vater dieses Instrument spielte.

Hab keine Angst oder lass dich von Ängsten nicht von deinem Weg abbringen. Darum gehts

im Song Numero 3: „Kämpferherz.“

Und in Track 4 „Ohne Dich“ geht es um die Liebe.

In „Zeit was zu Ändern“ blickt Thomas Vonmetz sehr nachdenkend von der Gegenwart in Richtung Zukunft.

Dazu wurde auch ein Videoclip gedreht.

Die EP wurde in den Blessville Music Production Studios von Chris Kaufmann

und Rookie & Kings Studios produziert.

Gitarren, Programming & Keyboards: Chris Kaufmann,

Flügelhorn @Auf die beste Zeit mit dir: Herbert Pixner aufgenommen in den Klangfeil Studios

in Innsbruck von Ralf Metzler.

Streicher: Pete Whitfield, real strings in Manchester,

Piano: Martin Perkmann,

Bass Cristian Postal,

Schlagzeug: Kurt Oberhollenzer im Soundart Recording Studio aufgenommen

von Alex Lysjakow in Dessau Roßlau.

Gemischt und gemastert von Armin Rainer by Jamesrec in Sterling.

Alle Kompositionen: Philipp Burger, Chris Kaufmann

Arwork CD/EP: Peter Vonmetz



Fotos vom Abend im Sudwerk des Batzenhäusls in Bozen

