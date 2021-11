MERAN: DIE TRÄUME VON KRANKEN KINDERN UND SCHÜLERN FINDEN PLATZ AM BAUM DER WÜNSCHE DER STIFTUNG LENE THUN – Video

Zum Start des Weihnachtsmarktes wurde im Beisein von Gerhart Gostner (Vorsitzender der

Stiftung Lene Thun), der Olympionikin Maria Centracchio (Fiamme Oro, Bronzemedaille im

Judo bei Olympia in Tokio 2020) und lokaler Einrichtungen auch der traditionelle „Baum der

Wünsche“ eröffnet.

Meran, 26. November 2021 – In Meran ist die Weihnachtszeit offiziell eingeläutet

worden: Die Stadt hat seinen berühmten traditionellen Weihnachtsmarkt

eröffnet. Die an der Passerpromenade aufgestellten Stände sind (gemäß der

Corona-Schutzmaßnahmen) bis zum 6. Januar 2022 geöffnet und bereit, die

ganze Stadt in eine einzigartige Feststimmung zu versetzen. Hier finden

Besucherinnen und Besucher Kunsthandwerk, Spielzeug, Dekorationsartikel

und Weihnachtsschmuck sowie eine Vielzahl an gastronomischen Produkten.

Zu diesem Anlass wurde auch ein Wahrzeichen, der große

„Baum der Wünsche“, eröffnet: Eine 9 Meter hohe Tanne, die mit Tonarbeiten

geschmückt ist, die von Kindern aus der Pädiatrie- und Kinderneuropsychiatrieabteilung des Krankenhauses San Maurizio in Bozen und des Krankenhauses Franz Tappeiner in Meran im Rahmen der

Keramiktherapie-Workshops der Stiftung Lene Thun Onlus (Teil der Lenet

Group) gestaltet wurden. Die runden und herzförmigen Kreationen zeigen die

Träume und Wünsche der kleinen Patientinnen und Patienten und sind

gleichzeitig eine kollektive Umarmung nach zwei schwierigen Jahren, in denen

der Kontakt zu anderen Menschen ein rares Gut war.

Eine Umarmung, die dank der Unterstützung der Provinz noch stärker wird

und auch die Gedanken und Wünsche der Kinder und Jugendlichen aus den

Schulen der Region (auf Italienisch und Deutsch) umfasst, die sich mit einer

bunten Girlande am Baumprojekt beteiligt haben.

Die Zeremonie zur Eröffnung des Baums erlebte einen besonderen und

einzigartigen Moment, als Olympionikin Maria Centracchio (Fiamme Oro,

Bronzemedaille im Judo bei Olympia in Tokio 2020) die große Tanne mit einer

Keramikkreation schmückte, die sie zusammen mit anderen Sportlerinnen und

Sportlern von Fiamme Oro wie Massimo Stano (Gold in Tokio 2020 im 20-Kilometer-Lauf) und Carlotta Gilli (mehrfache Medaillengewinnerin im Schwimmen bei den Paraolympischen Spielen in Tokio 2020) und krebskranken Kindern bei einem besonderen Besuch am Krankenhaus Gemelli in Rom

wenige Tage zuvor gestaltet hatte.

Diese in Zusammenarbeit mit der Polizia di Stato entstandene Initiative wurde heute am Schloss Stifterhof in Meran im Beisein von Vertretern wichtiger Einrichtungen vorgestellt.

Der Baum der Wünsche erzählt im Jahr 2021 von den Geschichten und

Hoffnungen von Kindern und Jugendlichen der Region (und jenen der Initiative

von Fiamme Oro und der Polizia di Stato) und schenkt in der schönsten Zeit des

Jahres und zu einem Moment in der Geschichte, in der Nähe und menschlicher

Kontakt so nötig wie nie zuvor waren, der Stadt Meran und ganz Italien mit

seinen buschigen Ästen eine große symbolische Umarmung.

„Wir freuen uns, den Baum der Wünsche von Meran im sechsten Jahr in Folge

zu eröffnen, auch mit Blick auf die besondere freundschaftliche Beziehung, die

wir mit der Stadt pflegen, welcher die Stiftung Lene Onlus in der

Kinderabteilung des Krankenhauses Franz Tappeiner als erste eine ständige

Keramikwerkstatt schenkte“, sagt Anwalt Gerhart Gostner, Vorsitzender der

Stiftung Lene Thun. „Mit diesem bedeutungsvollen Projekt, an welchem dieses

Jahr kranke Kinder, Schülerinnen und Schüler und die Staatspolizei mitgewirkt

haben, möchten wir ein Zeichen der Solidarität setzen und fröhliche

Weihnachten wünschen.“

Bei der Eröffnung des Baums der Wünsche in Meran sprachen:

Hr. Stefan Thurin, Präsident der Therme Meran und Anwalt

Hr. Dario Dal Medico, Bürgermeister von Meran und Anwalt

Fr. Ingrid Walch Hofer, Präsidentin der Kurverwaltung Meran

Hr. Gerhard Gostner, Vorsitzender der Stiftung Lene Thun und Anwalt

Hr. Simon Thun, CDA Stiftung Lene Thun Onlus

Dr. Arcangeli, Krankenhaus Meran/landesweiter Dienst Kinderneuropsychiatrie

Frau Maria Centracchio, Olympionikin, Fiamme Oro, Judoka

Video

Stiftung Lene Thun Onlus

Die Stiftung Lene Thun Onlus betreibt 51 permanente Workshops in 30 italienischen Krankenhäusern. Im Kursjahr 2020-21 konnte die Freizeittherapie trotz der Covid-19-Pandemie auch dank der digitalen Keramiktherapie-Workshops der Krankenhäuser für Kinder fortgeführt werden. Seit dem Jahr 2014 konnte die Stiftung Lene Thun Onlus über 35.000 Kindern Keramiktherapie-Workshops anbieten.

Bei den Patientinnen und Patienten bewirkt die Arbeit mit Ton zweierlei: Einerseits verschafft es ihnen unmittelbar das Gefühl von Wohlbefinden und Spaß, anderseits gibt es ihnen durch die Kreation dreidimensionaler Formen die Möglichkeit, ihrer emotiven Welt eine Stimme zu verleihen, Ängste und innere Leiden zu lindern und die Grundlage zu schaffen, Hilfe zu erhalten, ein Selbstwertgefühl zu entwickeln und sich zu sozialisieren.

Lenet Group

Die Lenet Group ist eine Familie aus integrierten Unternehmen, die aus dem Unternehmen Thun-Spa entstanden ist, welches 1950 in Bozen von Lene und Otmar Thun gegründet wurde und heute in dritter Familiengeneration weitergeführt wird. Die Gruppe unterhält den Omnikanal einer jeden Marke und setzt dank seines logistischen und digitalen Know-hows auf innovative Strategien mit einem Business-Modell, welches integrierte Omnikanal-Lösungen, digitale Plattformen und Prozessoptimierungen bietet und damit neue

Synergien zwischen Produktion, Logistik und der Kundschaft schafft.

Die Gruppe ist in den Sektoren Gift & Home Décor (mit der gleichnamigen historischen Marke Thun, zu der sich die Marken von Unitable „La Porcellana Bianca“, „Domino“, „Rose e Tulipani“ und „Rituali Domestici“ gesellen), Pets (mit Luxpets, dem ersten digitalen LuxusTiersupermarkt, der edle Produkte und Dienstleistungen aus dem Sektor Pet Luxury anbietet), Food (Thun Cafè), Logistik und Digital (mit Connecthub Digital & Logistics, das eine Plattform für integrierte Logistik, CRM, Kundendienst und Webdesign anbietet) aktiv.

Lenet Group ist die Garantie für Ergebnisse, die auf einen Einsatz für und ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Menschen und dem Planeten gründen.

www.lenetgroup.com

LinkedIn: Lenet Group



“Albero dei Desideri” 2021, Fondazione Lene Thun Onlus

Con la partecipazione di un’atleta olimpionica delle Fiamme Oro, sarà presentato

l’“Albero dei Desideri” decorato dalle opere dei bambini oncologici insieme ai

bambini delle scuole della nostra provincia.

***

„Baum der Wünsche“ 2021, Lene Thun Onlus Stiftung

In Anwesenheit einer olympischen Athletin der Fiamme Oro wird der „Baum der

Wünsche“ präsentiert. Der Baumschmuck wurde von den Kindern der Abteilung

Onkologie und Südtiroler Schulkindern gestaltet.

Mercatini di Natale di Merano

26 novembre 2021-6 gennaio 2022

Cerimonia di apertura: 25 novembre ore 17

Mentre le luminarie stanno cominciando ad agghindare la città, il Lungo Passirio è pronto a

ospitare i Mercatini di Natale, in programma dal 26 novembre al 6 gennaio (inaugurazione

giovedì 25 novembre alle 17). Tornano le casette dei prodotti artigianali, i punti di ristoro,

l’atmosfera dell’Avvento meranese che si respira nella sua unicità proprio ai Mercatini.

Dove i visitatori saranno accolti da un ambiente carico di suggestione, e allo stesso tempo

– con la collaborazione e il senso di responsabilità di tutti – sicuro.

Per garantirlo, sono state predisposte misure di agile applicazione che si integrano alle

regole di comportamento che tutti abbiamo imparato a osservare, a partire dall’uso

corretto della mascherina. In particolare, per consumare agli stand sarà necessario esibire

il Braccialetto Mercatino di Natale Originale, che verrà distribuito con la verifica del Green

Pass presso le welcome gate agli accessi dei Mercatini. Sarà inoltre predisposto, in

determinati orari, un punto per effettuare i tamponi rapidi.

L’INAUGURAZIONE. L’evento verrà aperto giovedì 25 novembre alle 17 con

l’intrattenimento musicale a cura della Merano Pop Sympho ny Orchestra (direzione del

Maestro Roberto Federico), con le voci di Naimana Casanova, Sonia Ferrari e Nadia

Tagliapietra, sulla scalinata di corso Libertà presso piazza della Rena (in caso di maltempo

l’appuntamento si terrà al Kursaal).

I LUOGHI DEI MERCATINI. I Mercatini di Natale di Merano sono un luogo dove respirare il

calore dell’Avvento e lo spirito della città: fedele alle sue tradizioni ma sempre pronta a

guardare al nuovo. Lo dice l’allestimento sulla Passeggiata Lungo Passirio, dove il design

delle casette unisce tradizione e slancio moderno. Artigianato, giocattoli, decorazioni

natalizie (e non) e prodotti alimentari si alternano ai punti di ristoro che si ispirano alla

cucina altoatesina, spesso con un tocco di originalità.

Tornano la Casetta dell’Artigianato dove assistere alla creazione dal vivo dei prodotti, e quella della Solidarietà nella quale si alternano le associazioni con scopi di beneficenza. Sullo smartphone, “Merano City Crime”

– modulo della app Alto Adige Guide – permette di scoprire i Mercatini e la città con una

divertente caccia al tesoro tecnologica.

Al di là del fiume, piazza Terme ripresenta le amate Kugln (le salette per pranzi e cene

ricavate all’interno delle grandi palle di Natale), lo Sky Bar, la pista di pattinaggio e tanti

abeti, fra i quali il grande Albero dei Desideri decorato con i desideri modellati dai bambini

ricoverati negli ospedali di Bolzano e Merano grazie ai laboratori di ceramicoterapia della

Fondazione Lene Thun Onlus (presenti in oltre 30 ospedali italiani ed esteri). Da

quest’anno, grazie al patrocinio della Provincia, si sono uniti nella decorazione anche i

bambini delle scuole italiane e tedesche del territorio.

Performance musicali, cori, rappresentazioni teatrali e spettacoli di pattinaggio artistico

animeranno l’atmosfera.

“Mamming 24 – Finestre sul Museo” è invece l’iniziativa del Museo di piazza Duomo: il

Calendario d’Avvento di Merano quest’anno è una vera e propria mostra. Il Palais

Mamming Museum espone ad ogni apertura delle 24 finestre della facciata una

riproduzione di pezzi della sua collezione. I segreti degli oggetti in mostra verranno svelati

dalle schede esplicative disponibili ad ogni apertura, tutti i giorni alle 16.30 (il 24.12 alle

12.00).

SICUREZZA MA ANCHE SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA. I Mercatini di Natale di Merano sono

Green Event (certificazione rilasciata dall’Agenzia provinciale per l’Ambiente) dal 2014.

L’impegno si manifesta attraverso misure in diversi settori – dalla gestione dei rifiuti alla

mobilità, dal consumo energetico alla comunicazione – per minimizzare l’impatto

ambientale.

NEI DINTORNI. Oltre a Merano, Mercatini natalizi nei dintorni si svolgono in centro a Lana

e a Lagundo. Sempre a Lagundo, dal 17 novembre è tornata la Foresta Natalizia allestita da

Birra FORST.