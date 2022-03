Meran im Frühlingsgewand – Fotos

Meran im Frühlingsgewand

Ein originelles Stadtbild, um die Saison zu begrüßen.

Meran kleidet sich in sein frisches und fröhliches Frühlingskleid. In diesen Tagen haben die Kurverwaltung Meran und die Stadtgärtnerei damit begonnen, die Stadt zu schmücken und die neue Saison auf die bestmögliche Art und Weise zu begrüßen. In einem Dialog zwischen Architektur und Natur werden sie bis Juni das Stadtbild prägen.

Zu den Neuheiten gehören die „Cazador del Sol“, Sonnenfänger, die entlang des Lenoir-Stegs (Thermenplatz-Kurpromenade) wie große Mohnblumen angeordnet sind und ein elegantes und originelles Gesamtbild ergeben. Sie werden auch in der Galilei-Straße aufgestellt, um Lichtspiele und warme Akzente zu setzen. Diese beiden Bereiche sind durch die Sparkassenstraße miteinander verbunden, wo große Pflanzentöpfe mit kleinen Bäumen und Sträuchern aufgestellt werden, um einen fließenden Übergang zu schaffen.

Entlang des „Wohnzimmers“, den Lauben, werden die großen Lampenschirme, die im letzten Jahr bereits die Gassen schmückten, in neuen Farben zurückkehren. In der Ariston-Galerie zieht hingegen der Frühling mit Blumen bepflanzten Schubkarren ein. Auch werden wieder die beliebten Hängematten und Liegestühle an verschiedenen Plätzen vorzufinden sein, welche Gelegenheit zum Entspannen und Innehalten bieten.

Die perfekte Kulisse bietet erneut die bunte Palette von Blumenbeeten, die die Stadtgärtnerei mit großer Sorgfalt und Kreativität gestaltet.