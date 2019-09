Meran macht mit am weltweiten Clean Up-Aktionstag

Am Samstag 21. September 2019 findet weltweit der Aktionstag „Clean Up“ statt. Auch die Gemeinde Meran beteiligt sich an dieser Initiative zum Sammeln von Müll und lädt alle BürgerInnen zum Mitmachen ein. An der Aktion „Clean Up the World“ beteiligen sich inzwischen jedes Jahr mehr als 35 Millionen Menschen in über 130 Ländern.

Die Aktion gibt es seit 26 Jahren und zählt inzwischen zu den größten weltweiten Umweltinitiativen. Ziel ist es, Wälder, Parks, Flüsse und öffentlichen Raum von Weggeworfenem zu reinigen. In Italien wird die Initiative durch Legambiente unter dem Motto „puliamo il mondo“ koordiniert. In diesem Jahr macht auch die Gemeinde Meran mit.

Das Amt für Umwelt stellt allen Interessierten 100 Kits zur Verfügung. Darin enthalten sind Handschuhe, eine Mütze und Weste mit Motto und Logo der Aktion. An das Kit geknüpft ist außerdem eine Versicherung, im Falle dass beim Einsammeln des Mülls eine Person zu Schaden kommt. Die Kits können im Amt für Umwelt bei Massimo Rubini (Zimmer 220, 2. Stock; 0473 250191) bis einschließlich Freitag, 20. September um 12.00 Uhr, kostenlos abgeholt werden.

Die Aktion wird aus organisatorischen Gründen an folgenden Stellen in der Stadt durchgeführt:

Vigilplatz: interne Wege und Grünflächen

Sinich: Veneto-Platz und gegenüberliegende Park

Sinich: Radweg zwischen Mangionibrücke und Dopolavoro.

Die Stadtwerke holen den gesammelten Müll an bereits festgeleten Stellen ab, und zwar vor dem öffentlichen Freibad, am Vittorio-Veneto-Platz, am St.-Vigil-Platz und in der Fermistraße.

Am 21. September findet außerdem die traditionelle Reinigung des Ufers der Passer statt, an der sich im Auftrag der Gemeinde die KanutInnen des Sportclub Merans, die Mitglieder des Vereins Die Pfütze/La pozzanghera sowie jene des Tauchervereins beteiligen. Vereinsmitglieder sind üblicherweise über ihre Vereine versichert und benötigen daher kein Kit.

Kürzlich erst hat außerdem eine Sammlung von Müll in der Naherholungszone Lazag stattgefunden. Diese Initiative wurde von engagierten Privatpersonen lanciert und umgesetzt.

„Meran bedankt sich bei all jenen, die bei dieser Aktion für ein sauberes Meran mitmachen und besonders bei jene, die alltäglich auch durch kleine Gesten sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzen“, so Bürgermeister Paul Rösch, Umweltstadträtin Madeleine Rohrer und Claudio Vitalini, Direktor der Stadtwerke.

