Meran/o WineFestival auf 26. bis 30. März 2021 verschoben – Fotos – Video

Meran WineFestival auf 26. bis 30. März 2021 verschoben – Von 6. bis 10. November eine digitale Variante des Festivals auf der Online-Plattform WineHunter Hub.

In Übereinstimmung mit der jüngsten Verordnung des Landeshauptmanns wird das 29. Meran WineFestival auf 26. bis 30 März 2021 verschoben. Vom 6. bis zum 10. November 2020 wird eine digitale Variante des Events auf der Online-Plattform WineHunter Hub stattfinden.

Meran 17. Oktober 2020 – Angesichts der neuen Corona-Vorsorgemaßnahmen für Südtirol, die von 19. Oktober bis Ende November die Verabreichung von Speisen und Getränken bei öffentlichen Veranstaltungen verbieten, wird das 29. Meran WineFestival zunächst in digitaler Form auf der Online-Plattform WineHunter Hub abgehalten. Das eigentliche Festival wird hingegen im kommenden Jahr, von 26. bis 30. März 2021, an den gewohnten Meraner Schauplätzen stattfinden. Dies wurde vom Chef des Festivals, The WineHunter Helmuth Köcher, per Videobotschaft aus dem Meraner Kursaal bekanntgegeben:

„Der Frühling ist im Meraner Land eine äußerst reizvolle Jahreszeit. Eine Zeit der Neustarts, die wir mit den Ausstellern, mit allen Freunden und Liebhabern des Meran WineFestivals, von 26. bis 30 März in Meran erleben möchten.“

Obwohl das Festival in seiner gewohnten Form ins Frühjahr verschoben wurde, geht das Event trotzdem weiter – dank der digitalen Beteiligung der Wein- und Feinkostproduzenten, durch Showcookings und Rahmenveranstaltungen, die online übertragen werden. Dafür wird eine digitale Plattform genutzt, die ursprünglich ohnehin für jene gestaltet wurde, die das Festival nicht vor Ort in Meran erleben können.

In Übereinstimmung mit der neuen Verordnung der Autonomen Provinz Bozen wird die 29. Ausgabe des Meran WineFestival auf den 26. bis 30. März 2021 verschoben. Vom 6. bis 10. November 2020 ist die digitale Version der Veranstaltung auf WineHunter Hub bestätigt.