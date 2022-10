Meraner Bahnlinie am Sonntag von 9 – 15 Uhr gesperrt – Linea ferroviaria Merano-Bolzano: chiusa domenica dalle 9 alle 15

Die Bahnlinie Meran – Bozen ist am Sonntag, 9. Oktober 2022 von 9:00 bis 15:00 Uhr gesperrt. Grund dafür sind technische Kontroll- und Wartungsarbeiten, die von der Betreibergesellschaft für das Schienennetz in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.

Schienen-Ersatzdienst: Alle Züge mit Abfahrt in Bozen zwischen 9:01 Uhr und 14:01 Uhr sowie alle Züge mit Abfahrt in Meran zwischen 9:16 Uhr und 14:16 Uhr werden durch Busse ersetzt. Zur Verfügung stehen stündlich jeweils zwei Ersatzbusse: Einer fährt als Expressbus über die Schnellstraße MeBo und bedient nur die Haltestellen Bozen Bahnhof (Haltestelle Bussteig A in der Garibaldistraße), Untermais Bahnhof und Meran Bahnhof. Der zweite Ersatzbus hält bei den Bahnhöfen entlang der gewohnten Route mit folgenden Ausnahmen: In Siebeneich halten die Ersatzbusse bei der Schule, in Gargazon im Dorfzentrum. Nicht bedient werden die Zughaltestellen Kaiserau und Bozen Süd. In den Bussen ist keine Fahrrad-Mitnahme möglich.

Linea ferroviaria Merano-Bolzano: chiusa domenica dalle 9 alle 15

Domenica, 9 ottobre 2022, la linea ferroviaria Merano – Bolzano sarà chiusa dalle ore 9 alle 15. Questa chiusura è necessaria per i lavori d’ispezione e di manutenzione straordinaria che vengono eseguiti a intervalli regolari dal gestore della rete ferroviaria.

Servizio sostitutivo: Tutti i treni in partenza da Bolzano tra le 9:01 e le 14:01 e tutti i treni in partenza da Merano tra le 9:16 e le 14:16 saranno sostituiti da autobus. Gli autobus sostitutivi viaggiano a cadenzamento orario seguendo due percorsi diversi: Uno dei due autobus sostitutivi circolerà come collegamento diretto attraverso la MeBo e servirà solo le fermate Bolzano stazione (fermata A in via Garibaldi), Maia Bassa stazione e Merano stazione. Il secondo autobus sostitutivo si ferma alle stazioni lungo il solito percorso con le seguenti eccezioni: a Settequerce gli autobus sostitutivi si fermano presso la scuola, a Gargazzone nel centro del paese. Le fermate di Casanova e Bolzano Sud non sono servite.