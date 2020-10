Meraner Traubenfest 2020 am 17. und 18. Oktober – Programm – Fotos

Das Programm des Meraner Traubenfest-Wochenendes

Am 17. und 18. Oktober 2020 – Im Stadtzentrum von Meran



Seit 1886 prägt das Traubenfest alljährlich die Meraner Herbstzeit. So auch heuer, wenngleich in einer etwas anderen, „smarteren“ Form. Den Umständen entsprechend, findet das Traubenfest am 17. und 18. Oktober 2020 unter strenger Einhaltung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen statt.

Das Programm der Kurverwaltung Meran verbindet das Thema Erntedank aber auch diesmal mit Angeboten und Rahmenveranstaltungen im Zeichen von stilvoll gelebter Tradition.

Nicht stattfinden wird in diesem Jahr der Festumzug am Sonntag. Stattdessen werden im Stadtzentrum die bekanntesten Festwagen ausgestellt (darunter der Algunder „Kundschafter“ mit der Riesentraube, der Marlinger Festwagen mit der Apfelkrone und der von der Stadtgärtnerei geschmückte Festwagen mit dem Meraner Stadtwappen). Die Sissi-Statue im Elisabeth-Park wird während des Traubenfestes in einem herbstlichen Kleid zu sehen sein. Am Wochenende spazieren zudem Trachtenpaare und „Saltner“ durch die Innenstadt.

Musik ist auch heuer ein wesentlicher Bestandteil des Traubenfests. Am Samstag wird die Gruppe „Hopfenmusig“ ab 10.30 Uhr zunächst an mehreren Orten im Stadtzentrum auftreten, ehe sie um 14.30 Uhr ein Konzert am Sandplatz gibt (begrenzter Publikumseinlass und Sicherheitsabstand zwischen den Sitzplätzen). Dieselben Schutzmaßnahmen gelten auch am Sonntag bei den Auftritten der Stadtkapelle Meran und der Musikkapellen von Untermais, Obermais und Gratsch, die von 10.00 bis 16.20 Uhr auf der Kurhausterrasse stattfinden.

Das Programm des Traubenfest-Wochenendes beinhaltet diesmal „Masterclass“-Veranstaltungen zur Meraner Weinkultur in zwei Varianten: „classic“ am Samstag und Sonntag um 11.00 und 14.00 Uhr, mit einer Führung durch das Kurhaus und einer Verkostung von ausgewählten Weinen des Meran WineFestivals; und (an denselben Uhrzeiten) die Variante „nature“. Letztere beinhaltet einen geführten Spaziergang auf dem Tappeinerweg und durch die angrenzenden Weinberge, gefolgt von einer Degustation von Weinen der Kellerei Meran. Die Teilnahmegebühr beträgt 20,00 Euro pro Person und Veranstaltung. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung im Informationsbüro der Kurverwaltung Meran (Freiheitsstraße 45, Tel. 0473 272000) erforderlich.

Ein weiteres Highlight am Samstag ist der um 14.00 Uhr beginnende Jodel-Spaziergang durch Meran mit dem Duo „HUJA“ (Heidi Clementi und Brigitte Knapp): Tradition und Brauchtum vermittelt durch Gesang und Klang. Anmeldungen für den Jodelspaziergang sind bis 16. Oktober bei der Kurverwaltung möglich; die Teilnahmegebühr beträgt 25,00 Euro pro Person.

Hauptneuheit des heurigen Traubenfests ist aber das eigens kreierte Meraner Kurtraubenbrot „MerKur“, eine süße Hommage an Merans über einhundertjährige Traubenkurtradition. In Zusammenarbeit zwischen der Kurverwaltung und Schülern der Meraner Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ entwickelt, enthält das traubenförmige Brot beste einheimische Zutaten und echte Meraner Kurtrauben. Es verbindet somit Kurgeschichte, moderne Ernährungswissenschaft und Backtradition. Das „MerKur“-Brot ist in allen Filialen von „Mein Beck“ erhältlich.

