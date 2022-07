Meraner Festspiele 2022 – Die Wölfe von Luis Zagler – Fotos

Ein paar Eindrücke von der Premiere vom 1. Juli 2022

(Fotos: Walter Wiedenhofer)

Freilichttheater oberhalb der Gärten von Schloss Trauttmansdorff vom 1. – 22. Juli 2022

Die Geschichte des Dramas spielt in den Jahren von 1815 bis 1817. In Tirol herrschte bittere Armut. Extreme Wetterverhältnisse sorgten für Missernten, Hunger und Elend. Hinzu kamen die Folgen des Krieges. In den Bergen treiben Wölfe ihr Unwesen. Darunter leiden vor allem die Bauern. Aber keiner will ihre Hilfeschreie hören.Vor diesem Hintergrund wird die Geschichte des 17-jährigen Mädchens Maria erzählt, die von ihrem Stiefvater dazu gezwungen wird, sich mit dem Sohn des Grafen zu treffen, der ein Auge auf sie geworfen hat. Ihre Aufgabe besteht darin, ihn dazu zu bringen, sich im Kampf gegen die Wölfe auf die Seite der Bauern zu schlagen. Eine unglaublich emotionale Geschichte, die keinem im Publikum kalt lassen wird.



SCHIRMHERRSCHAFT .Stadtgemeinde Meran – EVTZ der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino

Besetzung und Durchführung

Autor: Luis Zagler

Darsteller: Pascal Gross, Klaus Windisch, Martin Radecke, Julia Sailer, Leonie Vitroler, Horst Saller, Robert Bernardi, Ruth Kofler, Karin Lintner, Max Tschager, Valentina Maria Mölk, Michael Arnold, Sabrina Waldner, Horst Ortler, Harald Rechenmacher, Maria Innerhofer

Kostüme: Rita Kröss, Maria Kralik

Musik: Marco Diana

Regie: Judith Keller