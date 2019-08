MeranO Music Aid Emergency & Los Quinchos 2019

Dal 14 al 17 agosto 2019 avrà luogo la 17ma edizione del Merano Music Aid Emergency & Los Quinchos. La manifestazione si terrà presso la nuova location, già sperimentata durante l’evento di anteprima del festival tenutosi a fine giugno, ossia lo spazio dell’ex Maxi c+c di via Palade 104.

Si tratta di un’area spaziosa ma piuttosto circoscritta, una via di mezzo fra l’oramai “troppo piccolo” spazio del Pidocchietto e l’enorme areale Alperia.

Per le serate della festa, verrà messo a disposizione il parcheggio della stazione di Maia Bassa, che resterà aperto tutta la notte.

Quest’anno l’evento prevedrà 4 serate, a partire dalle ore 18, tutte con musica amplificata, grazie al consenso dato dal comune di Merano. Sul palco si alterneranno 13 gruppi musicali dei più svariati generi (info e dettagli nel programma musicale allegato che vi invitiamo a consultare). In particolare ci teniamo a segnalare la presenza del sound system dei Wicked and Bonny, molto amati dal pubblico altoatesino, che si esibirà durante la prima serata del festival, e il ritorno dei Mè, Pek e Barba, gruppo parmense oramai affezionato all’evento meranese, che con la loro musica folk popolare chiuderà la serata di venerdì.

Oltre alla musica, come sempre ci saranno lo stand gastronomico, il bar e il mercatino, in cui saranno presenti anche alcune associazioni ONG. La cucina di quest’anno vedrà la collaborazione con Visionfabrik, che darà un tocco etnico-gourmet, utilizzando carni altoatesine e verdure dal biokistl a km 0. Il bar sarà aperto tutte le sere fino alle 1 e quest’anno offrirà, in aggiunta a birra, vino e alle classiche bevande, anche alcuni cocktail rinfrescanti.

Come ogni anno l’evento è organizzato da uno staff di più di 70 volontari con l’obiettivo di diffondere i valori della solidarietà di raccogliere fondi da destinare all’associazione di Emergency, che da più di 20 anni offre prestazioni medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà (sito ufficiale: www.emergency.it), e al gruppo Los Quinchos di Bolzano, che ogni anno sostiene diversi progetti di solidarietà in diverse parti del mondo, tra cui Honduras, Nicaragua e Palestina (info dettagliate: www.losquinchosbz.org).

La manifestazione Merano Music Aid Emergency & Los Quinchos è ormai nota ed attesa dal pubblico meranese e non solo. Negli ultimi anni il flusso di partecipanti durante le varie giornate ha raggiunto le diverse migliaia di persone.