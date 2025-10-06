Metal Ivasion 2025 – 18.10.2025 – Sinigo/Sinich – Meran/o

Deutsch
Metal Invasion – 3. Ausgabe
18. Oktober | Ex Dopolavoro, Sinich (Meran)
Bereit für einen Tag voller Musik, Mittelalter und Spaß für die ganze Familie?
Metal Invasion kehrt zurück!
Programm in Kürze:
• 15:30 – 17:30: Kinderzone mit kreativen Workshops, mittelalterlichen Aktivitäten und mehr
• Ab 18:00: Konzerte von sechs lokalen und regionalen Metal-Bands, mittelalterliche Shows und zum Abschluss ein DJ-Set
Kommt vorbei, feiert mit uns die Leidenschaft für Metal und Mittelalter!
Italiano
Metal Invasion – Terza Edizione
18 Ottobre | Ex Dopolavoro, Sinigo (Merano)
Pronti per una giornata all’insegna della musica, del Medioevo e del divertimento per tutta la famiglia?
Metal Invasion torna con tante sorprese!
Programma in breve:
• 15:30 – 17:30: spazio dedicato ai bambini con laboratori creativi, attività medievali e altro
• Dalle 18:00: concerti di sei band metal locali e regionali, spettacoli medievali e DJ set finale
Non mancate, venite a vivere con noi la passione per il Metal e il Medioevo!