Metal Ivasion 2025 – 18.10.2025 – Sinigo/Sinich – Meran/o

Deutsch



Metal Invasion – 3. Ausgabe



18. Oktober | Ex Dopolavoro, Sinich (Meran)

Bereit für einen Tag voller Musik, Mittelalter und Spaß für die ganze Familie?

Metal Invasion kehrt zurück!

Programm in Kürze:



• 15:30 – 17:30: Kinderzone mit kreativen Workshops, mittelalterlichen Aktivitäten und mehr



• Ab 18:00: Konzerte von sechs lokalen und regionalen Metal-Bands, mittelalterliche Shows und zum Abschluss ein DJ-Set

Kommt vorbei, feiert mit uns die Leidenschaft für Metal und Mittelalter!

Italiano



Metal Invasion – Terza Edizione



18 Ottobre | Ex Dopolavoro, Sinigo (Merano)

Pronti per una giornata all’insegna della musica, del Medioevo e del divertimento per tutta la famiglia?

Metal Invasion torna con tante sorprese!

Programma in breve:



• 15:30 – 17:30: spazio dedicato ai bambini con laboratori creativi, attività medievali e altro



• Dalle 18:00: concerti di sei band metal locali e regionali, spettacoli medievali e DJ set finale

Non mancate, venite a vivere con noi la passione per il Metal e il Medioevo!