Michael Aster – All die Bilder (Offizielles Video)

ALL DIE BILDER – M I C H A E L A S T E R

ÜBER DEN KÜNSTLER

Michael Aster tauchte das erste Mal im Jahr 2017 als totaler Quereinsteiger in der Musikszene auf. Die ersten

Veröffentlichungen wurden sowohl von den Medien als auch vom Publikum sehr gut aufgenommen. So blieb

Michael Aster seinem Weg treu und schrieb seither zahlreiche Songs, die meisten davon sind geprägt von

eingängigen Melodien und feinfühligen Texten. Songs wie “Oben”, “Lissabon” oder “Verliebte” haben schon so

manches Herz höher schlagen und so manche Träne über die Wange kullern lassen.

“All die Bilder” wird die erste Veröffentlichung nach dem Release des Debutalbums “Parallelwelten”.

HINTERGRUND

Die Entstehungsgeschichte von “All die Bilder” ist eine sehr traurige. Die Lebensgefährtin eines Verwandten des Songwriters ist auf dramatische Weise ums Leben gekommen.

Zurück blieben die, zu diesem Zeitpunkt erst wenige Monate alte, Tochter und der Lebensgefährte, welcher nach einigen Monaten mit dem Wunsch, der Verstorbenen einen Song zu widmen, an Michael Aster herangetreten war.

INHALTIm Song geht es um die zwei kontrastierenden Pole: Schmerz und Dankbarkeit. Zum einen herrscht eine große Verzweiflung und schmerzvolle Leere vor, Gleichzeitig will das Lied jedoch auch Momente der Dankbarkeit, für die gemeinsame Zeit ans Licht bringen. Im Song gibt es auch einige längere instrumentelle Passagen, sinnbildlich dafür, dass Worte manchmal die Komplexität der Emotionen nicht auszudrücken

Credits:

Texter: Michael Aster

Komponisten: Michael Aster, Chris Kaufmann

Recorded by: Chris Kaufmann

Arrangement: Chris Kaufmann

Mixing: Dominik Aster

Produzent: Chris Kaufmann

Mastering: Matthew Garber “FOR THE RECORD MASTERING”

Weitere Credits / Musiker: Simon Gamper (Strings)

Backing vocals: Martin Perkmann

Lead Vocals: Michael Aster

Musikvideo: Daniel Socin

Lyrics

ALL DIE BILDER

Die Leere beginnt sich langsam zu füllen

Mit Erinnerungen aus unserer Zeit

Viele Kapitel sind unbeschrieben

und die bleiben für immer weiß

Oh ich hör grad nichts als Stille

Früher fand ich die mal schön

Glaub nicht dass ich dich je vergesse

Glaub nicht ich würde es je verstehen

Da bleibt so viel von dir hier

All die Dinge die du sagtest

So viel von dir bleibt

Gar nichts war umsonst

Ich hab durch dich so viel gewonnen

Du fehlst mir

Ich trag all die Bilder noch in mir drinnen

Die Sonne Strand das Meer und du

Ich fragte nach einem Ja für immer

Du lachtest weintest und sagtest zu

Dann die ersten Tage mit unsrer Kleinen

Ein neues Leben aus uns zweien

Sie trägt alles Gute von dir weiter

Und ich weiß das geht niemals vorbei

Da bleibt so viel von dir hier

All die Dinge die du sagtest

So viel von dir bleibt

Gar nichts war umsonst

Ich hab durch dich so viel gewonnen

Du fehlst mir