Michael Aster – Südtiroler Musiker setzt Haus unter Wasser

Für sein neues Musikvideo zu seiner neuen Single „Regen“, welche am Freitag 30.10.2020

erscheint, hat sich Michael Aster etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Aster hat nicht

einfach darauf gewartet, dass ein Gewitter den Regen bringt, um sein Musikvideo zu

drehen. Er hat einfach den Wasserhahn aufs Maximum aufgedreht um mit dem

Wasserschlauch Starkregen zu simulieren.

Und das nicht nur im Freien sondern auch mitten im Esszimmer des Hauses in dem das Video gedreht wurde. Aber keine Angst, auch wenn die Wohnung möbliert war, so handelt es sich um ein leerstehendes Bauernhaus in der Gemeinde Truden, welches kurz vor dem Umbau zu einem Mehrgenerationenhaus steht und vom Bürgermeister Trudens freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.

Das MakingOf Video zeigt, wie es hinter den Kulissen dieses nassen Videodrehs ausgesehen hat.