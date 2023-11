Michaela Mahlknecht ist seit 1. November 2023 die neue Chefredakteurin von Rai Südtirol. Sie tritt die Nachfolge von Heidy Kessler an, die aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand ging.

Mahlknecht, eine 56-jährige Boznerin, ist bereits seit 25 Jahren in der Nachrichtenredaktion von Rai Südtirol tätig und spielte zuletzt eine maßgebliche Rolle bei der Ausrichtung des aktuellen Dienstes des Senders. Zuvor war sie für die Kleine Zeitung in Graz, den Bayerischen Rundfunk und die „FF“ tätig, nachdem sie Theologie studiert hatte. Diese Personaländerung wurde letzten Samstag von RAI Südtirol bekannt gegeben.