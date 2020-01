MIKA – 2. Februar 2020 Eiswelle Bozen

Mika hat sich als ehemaliger Juror bei X-Factor Italia zu einem der beliebtesten internationalen Künstler bei den italienischen Fans entwickelt. Die Tickets für die Konzerte des vielseitigen und extravaganten Superstars sind jetzt schon italienweit begehrt.

Eigene Setliste für Italien

Wie MIKA bereits bei der CD-Präsentation angekündigt hat, hat er sich für die Italien-Termine eine eigene Setlist erstellt. Die Titel, die er bei seinen Konzerten hierzulande präsentieren wird, unterscheiden sich z.T. von den Konzertterminen in den anderen europäischen Ländern. Neben den Titeln aus dem aktuellen Album „My Name Is Michael Holbrook“ (VÖ Oktober 2019) mit „Ice Cream“, „Stay High“ oder „Tiny Love“ werden selbstverständlich auch seine bekannten Hits wie „Relax (Take it Easy)“, „Big Girls (You Are Beautiful)“, „Lollipop“ und natürlich „Grace Kelly“ nicht fehlen.

Der außergewöhnliche Künstler, der auch in TV Shows wie X Factor in Italien oder The Voice in Frankreich mitgewirkt hat, widmet sich wieder vollkommen der Musik.

Das neue Album My Name is Michael Holbrook erscheint 12 Jahre nach seinem erfolgreichen ersten Album Life in Cartoon Motion, aus dem auch sein großer Hit Grace Kelly stammt. Es folgten weitere 3 Studioalben, 23 Singles und 4 Live DVD’s, die in 32 Ländern mit Gold und Platin ausgezeichnet wurden.

Das Album My Name is Michael Holbrook schrieb er zwischen Miami, London und der Toskana. Es zeigt uns die wahre Identität von Mika, beginnend von seinem bürgerlichen Namen, über seine familiären Verhältnisse, bis hin zu großen und kleinen Erfahrungen und Schlüsselmomenten in seinem Leben. Mika selbst sagt, er machte sich auf die Suche nach demjenigen, der er hätte sein können, wäre er nicht Mika gewesen. Er habe nach dem Mann hinter dem Künstler gesucht.

Die neue Single erscheint zum richtigen Zeitpunkt. Entstanden ist sie an einem heißen Sommertag im August in der Toskana, am Meer, fliehend vor der erdrückenden Hitze, auf der Suche nach Erfrischung. Ice Cream ist wie eine Fantasie aus einem Traum, wie eine Fata Morgana, die alles für möglich erscheinen lässt. Inspiriert wurde er von der Musik aus den 80er und 90er Jahren, wie zum Beispiel jener von George Michael. Die Bestrebung war es, eine bessere Version seiner selbst zu sein und stolz darauf zu sein, sich zu trauen, ein sinnlicher Mensch zu sein und seine Wünsche auszudrücken.

Das Konzert in Bozen ist eines von 12 Italien-Terminen und findet am 02. Februar 2020 in der Eiswelle statt.

Im Frühjahr 2020 tourt er dann durch die ganze Welt. Es wird eine Tour voller Überraschungen, bei der die Musik im Mittelpunkt von Allem steht.

www.mikasounds.com

Kartenvorverkauf:

In allen Athesia Buchhandlungen

Bozen: Bazar

Online-Ticket: www.ticketone.it

Informationen:

Tel. 0473 270256

info@showtime-ticket.com

www.showtime-ticket.com

www.facebook.com/Showtime.Agency

Album My Name Is Michael Holbrook (VÖ Oktober 2019)

Nach Abschluss des ersten Termin-Blocks in Italien der Revelation Tour mit mehreren SOLD OUT

kommt er im Februar für weitere 5 Termine nach Italien. Am 2 Februar Halt in Bozen.

Tickets:

Stehplatz Parterre: € 40 + Geb.

Tribüne A nummeriert: € 60 + Geb.

Tribüne B nummeriert: € 50 + Geb.

Galerie nicht nummeriert: € 35 + Geb.