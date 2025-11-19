Milchhof Meran investiert in die Zukunft: Neues Verwaltungsgebäude entsteht in Untermais

Der Milchhof Meran, ein traditionsreiches Südtiroler Unternehmen, eröffnet ein weiteres Kapitel seiner Erfolgsgeschichte. Am Standort Untermais entsteht in den kommenden zwei Jahren ein modernes Verwaltungsgebäude mit drei Stockwerken. Es schafft zusätzlichen Raum für Wachstum und bietet zugleich optimale Arbeitsbedingungen für aktuelle und zukünftige Mitarbeitende.

Mit über 530 Mitgliedern, mehr als 180 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro zählt der Milchhof Meran zu den bedeutenden Arbeitgebern im Burggrafenamt. Die Wurzeln des Betriebs reichen bis 1954 zurück, als er als Sennereigenossenschaft Meran-Burggrafenamt in der Gampenstraße gegründet wurde. 1987 folgte der Umzug in die heutige Schotterwerkstraße. In den vergangenen zehn Jahren entwickelte sich der Milchhof zu einem der führenden Joghurthersteller Italiens und steht heute für ein starkes, zukunftsorientiertes Unternehmen.

„Die positive Entwicklung der letzten Jahre bestätigt unseren Kurs“, erklärt Geschäftsführer Florian Baumgartner. „Um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben, investieren wir kontinuierlich in unsere Mitarbeitenden, in moderne Technik und zeitgemäße Arbeitsräume. Das neue Bürogebäude wird ein attraktives Arbeitsumfeld schaffen und zugleich Raum für neue Fachkräfte bieten, die unseren Wachstumspfad aktiv mitgestalten möchten.“

Auch Obmann Thomas Egger unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Diese vorausschauende Investition ist im Sinne unserer Mitglieder ein klares Bekenntnis zu nachhaltigem Wachstum und Innovationskraft – im Einklang mit unserer traditionsreichen Milch- und Berglandwirtschaft. Sie stärkt langfristig die Existenz unserer Bergbauernfamilien und schafft beste Voraussetzungen, damit sie ihre wertvolle Arbeit auch künftig erfolgreich fortsetzen können.“