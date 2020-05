Ministerpräsident Conte hat das neue Dekret von Phase 2 vorgestellt

Italien wird ab Montag 4. Mai 2020 Schritt für Schritt wieder in eine gewisse Normalität zurückkehren.

Ministerpräsident Giuseppe Conte hat am Sonntag 26. April 2020 in einer Medienkonferenz aus dem Palazzo Chigi in Rom erklärt, wie das Leben in Phase 2 nach dem Lockdown weitergeht.

Die sogenannte Phase 2 müsse allerdings unter Beibehaltung aller nötigen Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden.

Das heisst, dass man weiter Abstand halten und Schutzmasken tragen muss.



Italiens Schulen und Kindergärten öffnen erst wieder im September.

Ab 4. Mai 2020 darf man sich innerhalb der eigenen Region wieder bewegen, allerdings nur um zur Arbeit zu fahren, bei Dringlichkeiten – aus gesundheitlichen Gründen und um Verwandte zu besuchen. Es muss also immer noch einen Grund für einen Ortswechsel geben.

Für diese Ortswechsel muss man die Eigenerklärung NICHT mehr mitführen.

Am 4. Mai 2020 dürfen Textil- und Modeindustrie sowie Manufakturen wieder öffnen.

Der Großhandel ab 18. Mai 2020.

Der Detailhandel darf ab 18. Mai 2020 öffnen, wie z.B. Modegeschäfte, Schuhgeschäfte und alle übrigen Geschäfte.



Museen, Bibliotheken werden ebenfalls ab 18. Mai 2020 öffnen.

Größere Familienfeiern und Partys bleiben verboten, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauses.

Bars, Restaurants, Friseure sowie Kosmetikstudios können wieder am 1. Juni 2020 öffnen.

Für Hotels gibt es derzeit noch keinen klaren Gesichtswinkel.

Ausserdem: wer über 37,5 Grad Fieber hat, muss daheim bleiben!