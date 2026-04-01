Im Bild: Die sieben Ministrant:innen und die beiden Gruppenleiterinnen aus St. Jakob freuten sich sehr, Bischof Ivo Muser zu treffen



Ministrant:innen aus St. Jakob überbringen Ostergrüße an Bischof Ivo Muser

Die Ministrant:innen aus St. Jakob durften heuer Bischof Ivo Muser treffen und ihm die Ostergrußkarte der Katholischen Jungschar überreichen – mit der diesjährigen Botschaft: „Ich bin das Brot des Lebens“ (Joh, 6,35). Auch in diesem Jahr verteilen zahlreiche Kinder der Jungschar- und Minigruppen die Ostergrußkarten der Jungschar und tragen so die Frohe Botschaft weiter.

Die Ostergrußkarte der Katholischen Jungschar wird in Österreich und Südtirol zu Ostern verteilt und wurde dieses Jahr von Jungscharkindern aus einer Pfarrei der Erzdiözese Wien gestaltet

Sieben Ministrant:innen aus St. Jakob durften Bischof Ivo Muser besuchen und ihm persönlich die Ostergrüße überbringen. Der Bischof freute sich sichtlich über den Besuch und nahm sich Zeit für einen Austausch mit den Kindern und ihren Gruppenleiterinnen. Im Gespräch unterstrich er die besondere Bedeutung des Osterfestes: „Ostern ist unser wichtigstes Fest. Wir feiern, dass das Leben stärker ist als der Tod.“ Gleichzeitig betonte er, wie wichtig Frieden für unser Zusammenleben ist. Die Kinder überreichten ihm beim Treffen die Ostergrußkarte der Katholischen Jungschar.

Ostergrußaktion der Jungschar in Österreich und Südtirol

Seit 1969 verteilen Jungscharkinder sowie Ministrant:innen in ganz Österreich und Südtirol die Ostergrußkarten der Katholischen Jungschar und tragen damit die Botschaft der Auferstehung weiter. Das Motiv auf der Karte wird jedes Jahr von Kindern einer anderen Diözese gestaltet. Das heurige Bild kommt von Jungscharkindern aus einer Pfarrei der Erzdiözese Wien. Die Gruppen unterschiedlicher Altersstufen haben sich hierfür zusammengetan, um herauszufinden, was die Worte Jesu „Ich bin das Brot des Lebens“ (Joh 6,35) für sie bedeuten könnten. Daraus ist aus Brotteig das diesjährige Ostergrußmotiv entstanden. Auch in Südtirol verteilen zahlreiche Jungschar- und Minigruppen an den Osterfeiertagen die Grußkarten, oft gemeinsam mit kleinen Basteleien. „Ostern ist ein Fest, das Hoffnung, Freude und Zuversicht schenkt. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen verunsichert sind, ist diese Botschaft besonders wertvoll. Wir freuen uns sehr, diese Hoffnung jedes Jahr in die Pfarreien zu tragen und mit vielen Menschen zu teilen“, so Miriam Tirello, 3. Vorsitzende der Jungschar. Die Rückseite der Karte enthält mehrsprachige Festwünsche und setzt damit ein Zeichen für Offenheit und Respekt gegenüber den sprachlichen Minderheiten in Österreich und Südtirol.

Miriam Tirello, 3. Vorsitzende der Katholischen Jungschar Südtirols