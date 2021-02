In der Not entstehen oft die besten Ideen. Und so sind der Initiative „Zomholten“ inzwischen schon über 20.000 Südtirolerinnen und Südtiroler gefolgt.

Vier Bürgerinnen und Bürger aus dem Raum Meran haben deshalb zu einer Spendensammlung aufgerufen.

Finden kann man die Gruppe auf Facebook unter „Zomholten“

Profitieren können davon alle, die bedürftig sind.



Mir holten zom! Wenn mir ZOMHOLTEN – sein mir unschlagbar!

So der Slogan der Facebook-Gruppe

