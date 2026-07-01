Modernisierung der Brennerbahn: Streckensperren und Ersatzbusse vom 18. Juli bis 1. August 2026

Brennerbahn wird modernisiert: Einschränkungen im Bahnverkehr während der Sommerarbeiten – Foto: Alessandro-Veronesi

Aufgrund umfangreicher Modernisierungsarbeiten wird die Brennerbahn zwischen dem 18. Juli und 1. August 2026 abschnittsweise gesperrt. Für betroffene Strecken wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

BOZEN (LPA). Vom 18. Juli bis einschließlich 1. August führen der italienische Schienennetzbetreiber RFI (Rete Ferroviaria Italiana) und die ÖBB Infrastruktur AG umfangreiche Bau- und Modernisierungsarbeiten entlang der Brennerbahn durch. Ziel der Maßnahmen ist es, die Infrastruktur langfristig zu modernisieren und die Leistungsfähigkeit der wichtigen Nord-Süd-Verbindung zu erhöhen. Während der Bauarbeiten kommt es auf mehreren Streckenabschnitten zu Sperren und Änderungen im Bahnverkehr.

Betroffen sind der Abschnitt Bozen–Brixen am 18. Juli, die Strecken Brixen–Brenner sowie Brenner–Gries am Brenner vom 18. Juli bis 1. August und der Abschnitt Steinach am Brenner–Innsbruck vom 23. Juli bis 1. August. Zusätzlich ist vom 20. bis 26. Juli die Strecke Peri–Verona Porta Nuova gesperrt.

Während der Sperrungen verkehren Ersatzbusse. Im Regionalverkehr übernimmt die Buslinie B100 – je nach Bauphase – den Verkehr zwischen Bozen beziehungsweise Brixen und Brenner. Am Brenner bestehen Anschlüsse an den von den ÖBB organisierten Ersatzverkehr in Richtung Steinach am Brenner und Innsbruck. Zwischen Bozen und Brixen verkehren die Regionalzüge vom 19. Juli bis 1. August 2026 in einem reduzierten Takt.

„In den vergangenen Jahren wurden die außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten auf der Hauptachse von den Partnern grenzüberschreitend immer besser aufeinander abgestimmt. Das ist ein wichtiges Signal für die gesamte Politik entlang des Brennerkorridors“, betont der Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität, Daniel Alfreider.

Zu den wichtigsten Bauvorhaben zählen Gleisbauarbeiten und der Austausch von Weichen im Bahnhof Brenner. Im Bereich Vahrn werden die technischen Voraussetzungen für die künftige Anbindung der Riggertalschleife geschaffen. Darüber hinaus werden laufende Bauprojekte an den Bahnhöfen Brixen und Waidbruck-Lajen fortgesetzt. Weitere Arbeiten finden unter anderem im Bereich Domegliara sowie auf der Strecke Steinach am Brenner–Innsbruck statt.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt über die aktuellen Fahrpläne und Verbindungen bei südtirolmobil zu informieren. Im Schienenersatzverkehr ist die Mitnahme von Fahrrädern grundsätzlich nicht möglich. Für die Express-Ersatzbusse der Linie SV300 zwischen Bozen beziehungsweise Brixen und Innsbruck gelten die Fahrscheine von südtirolmobil nicht.