Moodygee, Shany und Adam Bü – Hazy Summerdays

Hazy Summerdays ist ein sommerlicher Dance Song von Moodygee, Shany und Adam Bü, der gute Laune, Happiness und Lust auf Sommer, Sonne und Strand vermittelt. Es handelt sich hierbei um eine

Neuinterpretation eines russischen Klassikers aus dem Jahre 1917, der durch die englische Version mit dem

Titel „Those Were The Days“ von Mary Hopkin im Jahre 1969 internationale Bekanntheit erlangte.

Produziert wurde diese neue Version von Shany gemeinsam mit seinen Kollegen Moodygee (Johann Gmacht / Salzburg, Ex Mitglied des Duos Darius & Finlay) und Adam Bü (Pop-Produzent aus Oberösterreich).

Mit neuem Text und frischen House-Beats behält Hazy Summerdays zwar die Gesangsmelodie des Originals

bei, katapultiert den Klassiker jedoch in das Jahr 2021 und macht defnitiv Lust auf den bevorstehenden Sommer.

Moodygee: 987.629 monatliche Hörer auf Spotify

Shany: 36.360 monatliche Hörer auf Spotify

Adam Bü: 586.338 monatliche Hörer auf Spotify