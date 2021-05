Münchner Oktoberfest 2021 ist offiziell abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie muss das größte Volksfest der Welt, das Oktoberfest, auch 2021 ausfallen. Damit ist auch die letzte Hoffnung dahin, dass diesen Herbst auf der Wiesn wieder gefeiert werden kann.

Das Oktoberfest muss auch heuer und damit zum zweiten Mal in Folge ausfallen. Die Corona-Pandemie lasse ein Volksfest mit so vielen Besuchern nicht zu, erklärten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Montag 3. Mai 2021 in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

