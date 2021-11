Münzschatz der Sparkasse jetzt digital erlebbar und Buch über mittelalterliches Geld- und Bankwesen zwischen Alpen und Adria erschienen

Der mittelalterliche Münzschatz der Sparkasse ist jetzt in der Filiale am Waltherplatz

in Bozen zu besichtigen und auch digital erlebbar. Gleichzeitig wurde das auf

Initiative der Sparkasse erschienene Buch „Mittelalterliches Geld- und Bankwesen

zwischen Alpen und Adria“ vorgestellt.

Der wertvolle mittelalterliche, von der Sparkasse vor über 30 Jahren angekaufte Münzschatz, kann

nun in der Filiale am Waltherplatz besichtigt werden und ist jetzt auch digital erlebbar: Über

Touchscreen und Großbildschirm können Kunden und Interessierte ausgewählte Münzen virtuell in

perfekter Vergrößerung betrachten und sich zudem über die damalige Wirtschaftsgeschichte

informieren.

Gleichzeitig ist jetzt auf Initiative der Sparkasse auch ein Buch mit dem Titel

„Mittelalterliches Geld- und Bankwesen zwischen Alpen und Adria“ erschienen. Coronabedingt

fand die Vorstellung nur im kleinen Kreise statt und wurde deshalb zeitgleich gestreamt, damit

Interessierte den Event virtuell mitverfolgen konnten.

Zahlreiche Ehrengäste nahmen an der Vorstellung desMünzschatzes und des Buches teil. Im Bild v.l.n.r.

Quästor Giancarlo Pallini, Regierungskommissar Vito Cusumano, Bürgermeister Renzo Caramaschi,

Präsident Gerhard Brandstätter, Prof. Helmut Rizzolli und Vize-Präsident Carlo Costa.

„Die Sparkasse ist seit 35 Jahren in Besitz eines wertvollen Münzschatzes von über 4.000

Silbermünzen, der um 1329 in Padua vergraben wurde.Dieser für die numismatische Forschung

im Alpenraum äußerst wichtige Fund wurde damals erworben, um ihn in seiner Gesamtheit für die

Nachwelt erhalten zu können“, erklärt Präsident Gerhard Brandstätter und fügt hinzu: „Wir

möchten dieses wunderbare Kulturerbe verstärkt in Erinnerung rufen, einmal mit der digital

erlebbaren Ausstellung des Münzschatzes, zum anderen war es uns auch wichtig, ein handliches

Buch herauszugeben, in dem die Bedeutung des Münzschatzes dokumentiert ist.

Wir konnten Prof. Helmut Rizzolli als Autor gewinnen, der in dieses Werk sein Wissen und die

Forschungsarbeit zum mittelalterlichen Geldwesen einfließen ließ. Außerdem ist geplant, dass

diese Schau zukünftig in all unsere Filialen im oberitalienischen Raum als eine Art

Wanderausstellung zirkuliert.“

In seinem Grußwort beglückwünschte Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschidie Sparkasse

und den Autor für die gelungene und wertvolle Initiative und erinnerte an die wichtige Rolle Bozens

als Banken-, Handels- und Messeplatz, die ebenfallsim Buch geschildert ist.

Das Handbuch liefert auf leicht verständliche Weise Kenntnisse über mittelalterliches Geld- und

Bankwesen und erläutert gleichzeitig die Bedeutung des Münzschatzes der Sparkasse, der die

Dominanz der Tiroler Münzen im Gebiet zwischen Alpen und Adria widerspiegelt. Damals war

nämlich Meran die Hauptstadt eines Währungsraumes, der vom Inn-Donauraum bis an die Adria

reichte. Behandelt werden die Prägungen der Münzstätten von Meran, Trient, Verona, Padua,

Treviso sowie Toblach/Lienz und Hall in Tirol.

„Um diese Publikation nicht nur für Münzbegeisterte interessant zu gestalten, wurde auch auf die

ersten Formen des Bankwesens eingegangen. Mittelalterliche Münz-, Bank- und Handelsgeschichte bilden im Sinne der modernen Wirtschaftsgeschichte eine untrennbare Einheit.

Es ist verblüffend festzustellen, wie aktuell damalige Überlegungen auch heute noch sind, und

dass der Transitraum Alpen/Adria schon immer eine völkerverbindende Aufgabe hatte,“ erklärt

Buchautor Hemut Rizzolli, der auf Grund seiner Publikations- und Lehrtätigkeit ein ausgewiesener

Fachmann des lokalen Münz- und Bankwesens ist.

An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Ehrengäste teil, unter anderem Generalvikar Eugen

Runggaldier, Regierungskommissar Vito Cusumano, Quästor Giancarlo Pallini, die Präsidentin der

Freien Universität Bozen, Ulrike Tappeiner, der Direktor des Südtiroler Bergbaumuseums,

Christian Terzer, Vize-Bürgermeister Luis Walcher, der Past-Präsident der Stiftung Sparkasse Karl

(Schaly) Pichler, sowie auch die Präsidentin des Aufsichtsrates, Martha Florian von Call, der VizePräsident der Bank, Carlo Costa, und die Verwaltungs- und Aufsichtsräte der Bank.