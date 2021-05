Museumsbeirat befürwortet Investitionen von 100.000 Euro

LPA – Vom Museum Gherdëina in St. Ulrich bis zum Mineralienmuseum in Teis: Aus verschiedenen Museen kommen die Ansuchen um Investitionsbeiträge, die der Museumsbeirat des Landes befürwortet hat.

Der Museumsbeirat des Landes Südtirol hat gestern Abend (25. Mai 2021) unter dem Vorsitz von Landeshauptmann und Museumslandesrat Arno Kompatscher getagt. Landeshauptmann Kompatscher verwies darauf, dass „die Museen nach der coronabedingten Schließung ihre Tätigkeit wieder aufgenommen und sich mit vielen Angeboten auf diese Wiedereröffnung vorbereitet haben“. Kompatscher erinnerte auch daran, dass die Europaregion 2021 die vielfältige Museumslandschaft Tirols, Südtirols und des Trentino in den Mittelpunkt stelle: „Am Donnerstag werden wir in Innsbruck das Euregio-Museumsjahr mit 40 grenzübergreifenden Projekten, über 60 teilnehmenden Museen und etwa 70 Standorten eröffnen.“

Grünes Licht für acht Vorhaben

Geprüft wurden insgesamt zehn von öffentlichen und privaten Museen vorgelegte Ansuchen um Investitionsförderung um einen Gesamtbetrag von rund 100.000 Euro. Die fachliche Bewertung der zehn Projektanträge durch den Museumsbeirat fiel durchwegs positiv aus: Grünes Licht gab es für die Vorhaben des St. Prokulus-Museums in Naturns, des Museums Gherdëina in St. Ulrich, des Bergwerkmuseums in Villanders, des Mineralienmuseums in Teis, das Museums Zeitreise Mensch in Kurtatsch, des Museums Passeier in St. Leonhard, des Stadtmuseums Bruneck und des Frauenmuseums Meran.

Museumsweg-Beschilderung und Virtual-Reality-Ausstattung

Mit seinen zustimmenden Gutachten hat der Beirat eine Voraussetzung geschaffen, damit das Land die geplanten Investitionen bezuschussen kann. Die Vorhaben werden über das Landesamt für Museen und museale Forschung gefördert. Sie reichen vom Ankauf von Computern und technischen Geräten und der Beschilderung eines Museumsweges über die Installation von Virtual-Reality-Geräten und dem Ankauf von Ausstellungsobjekten bis hin zur Erneuerung von Elektroanlagen und der Errichtung von Sanitäranlagen.