„musicatheatercabaretLkw“ Kunstverein Kallmünz Meran / 2. Juli bis 23. August 2020

Fast 4 Monate ist es still gewesen im Kulturbereich- und so wie alle anderen Theater,

Konzertveranstalter und Vereine hat auch der Kunstverein Kallmünz in Meran die für das Frühjahr

geplanten Veranstaltungen absagen müssen. Neben den Kabarett Tagen im März hat es vor allem

das Straßenkunstfestival Asfaltart, das von 12. bis 14. Juni 2020 in Meran hätte stattfinden sollen,

getroffen.



Um aber nicht untätig dazusitzen und mit dem Ziel, zurzeit arbeitslose KünstlerInnen zu

unterstützen und ausgehungerten Kulturfans Unterhaltung zu bieten, haben wir uns ein

Alternativprogramm überlegt.



Entstanden ist der „musicatheatercabaretLkwKallmünz“ – Ein Programm von 20 Abenden vom

2. Juli bis 23. August 2020, mit Musik und Theater, Kabarett und Lesungen, auf dem ehemaligen

Parkplatz Kallmünz am Sandplatz in Meran.



Die ursprüngliche Idee, den Vereins-Lkw als Bühne zu nutzen und mit ihm eventuell auch auf

Tour zu gehen, ist aus technischen Gründen leider nicht möglich- der LKW wird daher fix auf

dem ehemaligen Parkplatz geparkt, ca. 130 Stühle werden unter Berücksichtigung der

erforderlichen Sicherheitsabstände im Halbkreis aufgestellt und vor dem Laster wird eine

Bühne platziert.



Es ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein für viele Kulturschaffende in einer prekären

Situation, aber ein Lebenszeichen nach langer Abwesenheit auf alle Fälle.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist ohne fixen Eintrittspreis möglich, soll aber

keineswegs gratis sein.

Der Kunstverein Kallmünz will so einerseits dem Publikum in dieser

schwierigen Zeit ein Stück entgegen kommen, andererseits aber den Wert von Kunst und

Kultur in der öffentlichen Wahrnehmung unterstreichen und klarstellen, dass KünstlerInnen

und alle anderen MitarbeiterInnen im Kulturbereich auch in finanzieller Hinsicht auf die

Zuschauer angewiesen sind.



Platzreservierungen (online!) sind unbedingt erforderlich!

Ausweichtermine bei Schlechtwetter & Infos unter:

www.kallmuenz.it

events@kallmuenz.it

tel: +39 3202822459 tägl. 17.00 – 20.00 Uhr