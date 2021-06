Musikwettbewerb concorso musicale SONX 2021

Die Südtiroler Pop-, Rock- und Liedermacherszene hat ein beeindruckend kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben: 160 neue Kompositionen der unterschiedlichsten Stilrichtungen wurden beim Musikwettbewerb „sonx 2021“ eingereicht. Für die aus 13 Personen bestehende Jury war es keine einfache Aufgabe, das eingelangte Musikmaterial zu sichten, zu hören und zu bewerten. In den nächsten Tagen werden zunächst die Musiker erfahren, ob ihr Lied gewählt wurde.

Danach wird die Veröffentlichung der Aufnahmen im Studio technisch vorbereitet. In der letzten Juni-Woche wird die Liste der Lieder veröffentlicht; Anfang Juli erscheint dann die Compilation „sonx 2021“ auf allen gängigen digitalen Plattformen wie Spotify, Youtube oder Apple Music. Die Musikfans dürfen sich auf ein spannendes Hörerlebnis freuen.

Den Wettbewerbspartnern hingegen hat es fast die Stimme verschlagen:

Der Präsident der Liederszene Südtirol/rocknet.bz, Willy Vontavon, Stiftungspräsident Konrad Bergmeister und Kulturassessor Philipp Achammer waren überwältigt und tief beeindruckt von den zahlreich eingelangten Kompositionen und Einspielungen. „Die Kreativität und auch die Qualität der Musikstücke ist einzigartig und bestätigt zugleich, dass in unserem Land der Wille und das Potential besteht, auch auf größeren Bühnen bestehen zu können“, sagt Vontavon.

Liedermacher und Songwriter, Rock-, Pop-, Dixieland- und Jazzpoeten singen und erzählen die unterschiedlichsten Geschichten: von Glück, Liebesleid bis hin zum Ötzi, der aufgetaut werden sollte, ist alles dabei. Selbst Einflüsse aus der traditionellen Volksmusik fanden ihren Niederschlag in den Vorschlägen.

Nicht zuletzt wegen der überraschend hohen Anzahl von hochwertig produzierten Musiktiteln, verständigten sich die Wettbewerbspartner darauf, die Anzahl der zu prämierenden Stücke zu erhöhen.

Concorso musicale sonx 2021: 160 nuove composizioni in gara!

La scena musicale pop, rock e di cantautori altoatesini ha dato una dimostrazione di grande vitalità: al concorso musicale „sonx 2021“ sono infatti pervenute qualcosa come 160 nuove composizioni dei più diversi generi e stili musicali. Per la giuria, composta da 13 persone, non è stato un compito per niente facile selezionare, ascoltare e valutare tutto questo materiale musicale.

Nei prossimi giorni i partecipanti sapranno innanzitutto se la loro canzone è stata selezionata. Dopodiché vi sarà l’allestimento tecnico in studio della pubblicazione delle registrazioni. Nell’ultima settimana di giugno sarà pubblicata la lista delle canzoni; all’inizio di luglio poi la compilation „sonx 2021“comparirà su tutte le più note piattaforme digitali quali Spotify, Youtube o Apple Music. I fan potranno così gustare un’esperienza musicale di grande interesse.

I partner del concorso, sono letteralmente rimasti senza parola: il presidente della Liederszene Südtirol/rocknet.bz, Willy Vontavon, il presidente della Fondazione Konrad Bergmeister e l’assessore provinciale alla cultura Philipp Achammer sono rimasti profondamente impressionati dalla quantità di composizioni e registrazioni pervenute. „La creatività e anche la qualità dei brani musicali è straordinaria e conferma al tempo stesso che nella nostra provincia esiste sia la voglia che il potenziale per affermarsi anche in ambiti di livello superiore“, ha dichiarato Vontavon.

Nelle loro canzoni cantautori e musicisti rock, pop, Dixieland e jazz raccontano le storie più diverse: parlano di felicità, di pene d’amore, persino di Ötzi (che dovrebbe essere scongelato!), c’è proprio di tutto. Tra le proposte non mancano nemmeno riferimenti alla musica popolare tradizionale. Proprio in considerazione del sorprendentemente alto numero di brani musicali di buon livello presentati, i partner del concorso hanno deciso di aumentare il numero dei brani che saranno premiati.