My Life – My Body – My Decision – Spendenaktion vom Online-Erotikshop Sexy Südtirol

,,Die Diskussion um Schönheitsideale und Frauenkörper gibt es seit Menschen bestehen. Doch bis heute wird der ,echte‘ Frauenkörper viel zu wenig gezeigt.“

Deshalb wurde die Initiative ,,My Life – My Body – My Decision“ ins Leben gerufen und die Idee einen Kalender zu machen.

11 Frauen aus Südtirol haben sich selbstbewusst gezeigt. Das Projekt wurde zusammen mit Fotograf Gregor Khuen Belasi umgesetzt. Geschminkt wurden die Models von der Make-Up-Artistin Iris Rieper. Das Shuttleunternehmen Staxl Weiss hat sich bereit erklärt die Models zu den Locations zu fahren.

Zusammen mit allen Mitwirkenden versucht die Initiative eine größere Sensibilität zu schaffen und Anreize zur Reflexion zu geben.

Der Kalender ist auf www.sexy-suedtirol.com erhätlich.

Mit diesem Kalender möchte die Initiative einen kleinen Beitrag leisten und den Reinerlös an ,,Südtirol hilft“ spenden.

Für den Kalender 2023 werden übrigens wieder Frauen gesucht.