Nachhaltig und fair schenken – auch in letzter Minute

Originelle Geschenke, die nachhaltig und fair sind und die Welt ein Stück besser machen, sind auch kurz vor Weihnachten noch zu haben. Unter www.caritas.bz.it stehen 15 sinnvolle Geschenkideen zur Auswahl, die Freude machen, weil sie helfen, die Not anderer zu lindern.

Gemütlich zu Abend essen und dann im warmen Bett schlafen: Hierzulande scheint das selbstverständlich, doch nicht für alle. Obdachlosigkeit trifft in Südtirol immer öfter Menschen, die bis vor kurzem noch ein ganz normales Leben geführt haben: Manche sind durch Schicksalsschläge aus der Bahn geworfen worden, manche sind im Berufsleben gescheitert, viele haben trotz Arbeit nicht genug Geld für die Miete. Die weihnachtliche Herbergssuche ist für sie jeden Tag traurige Realität. Eine Mahlzeit und eine Nacht im warmen Bett kann diesen Menschen neue Kraft geben. Beides ist auch heuer Teil der Caritas-Initiative „Schenken mit Sinn“.

Obdach und Essen für einen obdachlosen Menschen und 15 weitere nachhaltige Geschenke mit Sinn können mit wenigen Klicks unter www.caritas.bz.it gekauft und mittels einer Geschenkurkunde und eines Geschenkpäckchens symbolisch an Freunde, Verwandte und Bekannte weitergeschenkt werden. Zur Auswahl stehen unter anderem Familienpakete für Bedürftige in Südtirol, Ziegen, Esel, Hühner, Saatgut und Ochsen für Familien in Afrika, Brennholz für frierende alte Menschen in Serbien oder Schuhe für Kinder in Bolivien.

Alle Geschenke können jetzt noch kurz vor Weihnachten bequem und schnell von zuhause aus besorgt werden. Die personalisierte Geschenkurkunde und das entsprechende Geschenkpäckchen wird per Mail zustellt und kann ausgedruckt bzw. selbst gefaltet werden. Die Bezahlung erfolgt über die Bank oder über Kreditkarte.



Regali sostenibili e solidali, anche all’ultimo minuto!

Regali originali, sostenibili e solidali che rendono il mondo migliore e soprattutto perfetti da acquistare anche all’ultimo minuto. Sono 15 le idee tra cui scegliere e messe a disposizione all’indirizzo www.caritas.bz.it. Regali che faranno felice chi li riceve e che miglioreranno la vita di chi ha bisogno.

Una cena piacevole e poi raggomitolarsi nel letto caldo: può sembrare qualcosa di scontato al giorno d’oggi avere una dimora, non lo è però per tutti. Anche in Alto Adige, infatti, il numero delle persone senza dimora continua a crescere, persone che fino a poco tempo fa hanno avuta una “vita normale”, alcuni colpiti da tragedie o eventi inaspettati, altri senza sufficienti entrate per riuscire a pagare da soli un affitto. Andare a cercare tutte le sere un posto dove dormire è diventata una triste realtà. Un pasto e una notte in un letto caldo possono rincuorare queste persone. Grazie all’iniziativa “regali solidali” tutto questo è possibile.

Un tetto sopra la testa e un pasto caldo per una persona senza dimora insieme ad altri 14 regali solidali possono essere acquistati all’indirizzo www.caritas.bz.it. È possibile scegliere un “pacchetto salvagente” per persone povere in Alto Adige, capre, asinelli, galline, sementi e buoi per famiglie bisognose in Africa, legna da ardere per anziani in Serbia oppure scarpe per bambini in Bolivia e molto altro ancora.

Tutti i regali possono essere acquistati comodamente e velocemente da casa. Il certificato d’acquisto personalizzato e il pacchetto regalo saranno inviati via mail, potranno così essere stampati e piegati. Il pagamento avverrà tramite bonifico o carta da credito.