Charity Projekt – Max von Milland, Zeno Braitenberg, Tracy Merano, Philipp Achammer und Co. – Nähe hilft heilen 2021 – Video

Über 800 Südtiroler Kinder und Jugendliche werden jährlich in Krankenhäusern außerhalb des Landes behandelt. In der Regel handelt sich dabei um Aufenthalte von längerer Dauer. Neben der medizinischen Betreuung ist vor allem eines für den Heilungsverlauf entscheidend: die Nähe zur eigenen Familie.

Viele Familien nehmen daher große Opfer auf sich, um ihrem Kind am Behandlungsort nahe zu sein, unbezahlte Wartestände und Unterkunftskosten bringen aber viele an die Grenze. Zu den Sorgen um die Gesundheit des Kindes kommen deshalb häufig auch schwierige finanzielle Umstände dazu, welche eine Belastung darstellen.

Genau diesen Familien wollen wir helfen! Die Aktion „Nähe hilft heilen“ soll bedürftigen Familien unter die Arme greifen, damit sich diese in erster Linie um die Begleitung ihres Kindes kümmern können. Dies kann durch eine direkte finanzielle Unterstützung der Familie genauso erfolgen wie durch die Förderung von Strukturen, welche kostengünstige Unterbringungsmöglichkeiten für Familien schaen. Dazu zählt etwa die Ronald McDonald Kinderhilfe-Stiftung, welche in größeren Städten (beispielsweise in Innsbruck, Salzburg, Wien, München) Häuser für Familien betreibt.

Wir freuen uns, in diesem Zusammenhang mit verschiedenen Südtiroler Kinderhilfsorganisationen zusammenarbeiten zu dürfen: mit Kinderherz (Verein für herzkranke Kinder), Peter Pan (Vereinigung für krebskranke Kinder), DEBRA (Schmetterlingskinder), der Mukoviszidose Hilfe, der Rheuma-Liga sowie der Frühgeborenen-Elterninitiative. Eine Zusammenarbeit vereinbart hat „Nähe hilft heilen“ auch mit der Hilfsplattform „Südtirol hilft“.

In den vergangenen Jahren war die Weihnachtszeit für uns stets eine Gelegenheit dazu, um durch Musik zu helfen. Nachdem die gegebenen Umstände unser traditionelles Benefizkonzert nicht erlauben, haben sich verschiedene Südtiroler Musikerinnen und Musiker wie Max von Milland, Tracy Merano, Sepp Messner Windschnur, Jonas und Magdalena Oberstaller oder Zeno Breitenberg bereit erklärt, durch einen gemeinsamen Charity-Song, welcher noch passend vor Weihnachten online veröffentlicht werden soll, einen Spendenaufruf für die gute Sache zu starten.

Ein DANKE von Herzen!

Nicole Uibo und Philipp Achammer – Initiatoren von „Nähe hilft heilen“

und die Unterstützerinnen, Unterstützer und Mitarbeiter/innen dieser Aktion

Spendeninformationen:

Der Verein Kinderherz Südtirol EO hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Abwicklung der Spendeneingänge zu übernehmen. Daher überweisen Sie Ihren Spendenbeiträge mit dem Überweisungsgrund „Spende – Nähe hilft heilen“ bitte an

Sparkasse:

IBAN: IT51U060 4511 6010 0000 0468 000

BIC: CRBZIT2B001

Raika Ritten:

IBAN: IT86 B081 8711 6000 0000 0712 516

BIC: CCRTIT2TRIT