Natur heilt – JETZT Erwachen und im Bewusstsein bleiben! – Podcast – Videos

Natur heilt – JETZT Erwachen und im Bewusstsein bleiben!

Gerade in unsicheren Zeiten ist die Natur heilend und heilsam. Im gemeinsamen ersten Stehgreif-Podcast zelebrieren die beiden Naturliebhaber und Pädagogen die Heilkraft der Natur. Stefan Maria Braito – Gründer und Leiter der Berglöwenschule in Villnöss. Seit 2001 ist er auch als Clowndoctor in Krankenhäusern und Seniorenheimen unterwegs.

Internet: stefanbraito.com

Annette Bergmann ist ausgebildete Naturtherapeutin und Erlebnispädagogin, wohnhaft in Mittelberg/ Deutschland.

Internet: sispa.de

