Natur & Wildnisschule „Die Wurzel“ in Platzers oberhalb von Tisens – Fotos

Leben mit und in der Natur.

Respektvoller Umgang mit Mensch,Tier und Pflanzen.

Angeboten werden in der Natur- und Wildnisschule in Platzers oberhalb von Tisens „Die Wurzel“ verschiedene Camps für groß und klein, jung und alt.

Es gibt keine Straße, Strom und fast kein Handynetz.

Auf der Wiese und im Wald kann man indianische Spiele spielen, basteln, kochen, beisammensein, Geschichten erzählen, Schüsseln und Gegenstände herstellen und vieles mehr.

Altes Handwerk wiederentdecken und teilen, durch die Wälder streifen, Spaß haben oder einfach nur zur Ruhe kommen.

Unsere Philosophie

„Unsere Wurzeln sind in der Erde und nicht im Beton“

Wir möchten in der Natur- und Wildnisschule einen Raum für die Rückverbindung zur äußeren und der uns innewohnenden Natur schaffen.

Mutter Erde folgt ihren eigenen Rhythmen, alles hat seine Zeit und kann nicht gedrängt werden.

Wenn wir Menschen uns in der unberührten Landschaft bewegen, werden uns unsere eigenen Rhythmen wieder bewusst. Es fällt uns leichter, nach diesen zu leben und zu entschleunigen.



Die Schärfung der eigenen Wahrnehmung stellt sich spielerisch und durch das Erlernen alter Fertigkeiten ein.

Wir legen Wert darauf, die Ressourcen, die auf dem Platz vorhanden sind, zu nutzen. Bei Bedarf überlegen wir uns, wie wir diese umfunktionieren und recyceln können.



Am Herzen liegt uns, respektvoll und achtsam mit der uns umgebenden Natur und seinen Bewohnern (Tier, Pflanzen, Pilze) in Kontakt zu treten.

Der Begriff „survival“ bedeutet für uns „leben“, wach und lebendig sein.

Die Wildnisschule ist ein Ort der Begegnung, in der wir Neues lernen, Wissen vertiefen und austauschen, Geschichten teilen und respektvoll miteinander umgehen.

Unser Fazit: Muss man absolut erlebt haben!

Alle Infos:

http://www.diewurzel.com

Kontakt:

Elmar Baldauf

+39 338 4811120

info@diewurzel.com

Hier ein paar Eindrücke: (Fotos: Walter Wiedenhofer)