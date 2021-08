Natz: Qualifikationsbewerb für internationale Feuerwehrwettkämpfe 2022 – Fotos – Videos

Die Corona Krise hat nicht nur dazu geführt, dass die Feuerwehren ihren Dienstbetrieb stark einschränken und den Einsatzdienst angepasst organisieren mussten, sondern dass auch die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe 2020 und 2021 abgesagt werden mussten.

Daher fand am Samstag, 28. August 2021 auf dem Sportgelände in Natz, unter Einhaltung aller Coronamaßnahmen, ein Qualifikationsbewerb für aktive Gruppen und Jugendgruppen für die internationalen Feuerwehrwettkämpfe des CTIF 2022 in Celje-Slovenien statt. Um bei den Bewerben gute Leistungen zu erzielen, bereiten sich die Gruppen bereits Monate vor dem Bewerb intensiv auf die Herausforderung vor.

Alle Handgriffe und jeder Schritt muss einwandfrei passen.

Ein besonderer Dank geht daher an alle Jugendgruppen und aktiven Bewerbsgruppen, die sich trotz der schwierigen Bedingungen der letzten Monate, bestens auf diesen Qualifikationsbewerb vorbereitet haben. Insgesamt haben 22 Jugendgruppen und 21 aktive Gruppen aus Südtirol auf den Bewerbsbahnen in Natz ihr Bestes gegeben und wir können stolz auf unseren Feuerwehrnachwuchs und unsere aktiven Bewerbsgruppen sein.

Ergebnisse:

Jugendgruppen:

Sieger in der Kategorie Bronze wurde die Jugendgruppe Afing, vor Völlan und St. Andrä. In der Kategorie Silber gewann Pfalzen, vor Kastelbell/Latsch und St. Andrä.

Die Jugendgruppe Afing wird somit an den internationalen Feuerwehrwettkämpfen des CTIF 2022 in Celje-Slovenien teilnehmen!

Ergebnislisten_Jugend-PDF

Aktive Gruppen:

Bei den Wettkämpfen der aktiven Bewerbsgruppen siegten die Gruppen Latsch 2 (Südtirol Bronze-A), St. Martin Gsies 1 (Südtirol Silber-A), Labers 2 (Südtirol Bronze-B und Südtirol Silber-B).

Ergebnislisten_Aktive-PDF

Video 1 (Diddi Osele)

Video 2 (Diddi Osele)

Fotos Jugendgruppen (Diddi Osele)

Fotos Aktive Gruppen (Diddi Osele)